Más de 200 estudiantes de la UNSJ se anotaron y 60 quedaron habilitados. El proceso definirá 17 prácticas de 12 meses en áreas de la cartera provincial.

El Ministerio de Minería inició en el CECI las entrevistas a los aspirantes a las prácticas profesionalizantes que se desarrollarán en distintas áreas de la cartera provincial. La convocatoria recibió más de 200 inscripciones y, tras verificar los requisitos establecidos, 60 estudiantes quedaron habilitados para esta instancia. El proceso busca cubrir 17 prácticas rentadas de 12 meses.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y apunta a vincular la formación académica con tareas concretas de la administración pública. Según el Ministerio, las prácticas ofrecen la posibilidad de aplicar conocimientos en un ámbito de trabajo real y de acercarse a funciones relacionadas con la actividad minera. La demanda registrada en la inscripción fue presentada por la cartera como un indicador del interés por ingresar a ese circuito de formación.

Etapa de evaluación

Durante las entrevistas, a los postulantes se les consultó por sus motivaciones, su interés en el sector minero, la forma en que resolverían situaciones de trabajo y cómo compatibilizarían la práctica con la finalización de sus estudios. Además, se consideraron sus antecedentes académicos y las características de cada perfil solicitado. Esa instancia forma parte de un proceso que continuará con entrevistas específicas en las direcciones donde se ofrecen las vacantes.

Áreas involucradas

Las 17 prácticas rentadas están distribuidas entre la Secretaría Técnica, la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero y la Secretaría de Desarrollo Minero Sustentable. La definición final dependerá de la evaluación de los perfiles y de las entrevistas complementarias previstas en cada área. En esa selección se terminará de ordenar la asignación de los puestos disponibles dentro de la estructura ministerial.

Voces oficiales

Mariana Azcona, directora de Desarrollo Minero Sustentable, destacó la preparación de quienes participaron en esta primera etapa. “Estoy fascinada de percibir el gran potencial que hay de jóvenes hoy en la provincia”, expresó, y agregó que observó ganas de trabajar e incorporarse a la actividad minera. Por su parte, Federico Ramos, director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, señaló que la convocatoria representa una oportunidad para que los estudiantes den sus primeros pasos profesionales y pongan sus conocimientos al servicio de la provincia.

El proceso de selección seguirá con las entrevistas específicas y una evaluación final de los perfiles. La definición de los beneficiarios quedará atada a esa etapa y a la distribución de vacantes por área, en un esquema que contempla prácticas de 12 meses en dependencias del Ministerio de Minería.