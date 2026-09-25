La convocatoria reunió a más de 200 estudiantes de la UNSJ. Tras la revisión de los requisitos, 60 quedaron habilitados para avanzar en el proceso de selección de las 17 prácticas rentadas.

El Ministerio de Minería comenzó en el CECI las entrevistas a los aspirantes a las prácticas profesionalizantes que se desarrollarán en distintas áreas de la cartera provincial. La convocatoria recibió más de 200 inscripciones y, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, 60 estudiantes quedaron habilitados para esta instancia.





La cantidad de inscriptos refleja el interés de los jóvenes por sumar experiencia en la administración pública y conocer de cerca las tareas vinculadas con la actividad minera. Las prácticas ofrecen a estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) la posibilidad de aplicar sus conocimientos en un ámbito de trabajo concreto.





Durante las entrevistas se les consultó a los postulantes por sus motivaciones, su interés en el sector minero, la manera en que resolverían situaciones de trabajo y cómo compatibilizarían la práctica con la finalización de sus estudios, entre otras cosas. También se consideran sus antecedentes académicos y las características de cada perfil solicitado.





Mariana Azcona, directora de Desarrollo Minero Sustentable, destacó la preparación de quienes participaron en esta primera etapa. “Estoy fascinada de percibir el gran potencial que hay de jóvenes hoy en la provincia”, expresó, y resaltó sus ganas de trabajar y de incorporarse a la actividad minera.





Por su parte, Federico Ramos, director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, señaló que la convocatoria representa una oportunidad para que los estudiantes den sus primeros pasos profesionales y pongan sus conocimientos al servicio de la provincia. También destacó la importancia de acompañar el talento joven y vincular la formación académica con experiencias reales.





El proceso continuará con entrevistas específicas en las direcciones donde se ofrecen las vacantes y una evaluación final de los perfiles. La convocatoria contempla 17 prácticas rentadas de 12 meses, distribuidas entre la Secretaría Técnica, la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero y la Secretaría de Desarrollo Minero Sustentable.