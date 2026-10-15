La Asociación de Médicos de Cabecera de San Juan informó que la atención a los afiliados de PAMI se mantiene con normalidad en la provincia, pese al paro impulsado por médicos nucleados en APPAMIA. El dato fue expuesto por el doctor Miguel Coria, quien precisó que la medida alcanza a un grupo reducido de profesionales con contratos directos con la obra social. La entidad sanjuanina sostuvo que no adhiere a la protesta y que la mayoría de sus asociados continúa con la atención habitual.

En diálogo con Radio Mil20, Coria indicó que en San Juan hay aproximadamente 130 médicos de cabecera, de los cuales unos 110 integran la asociación provincial. Según su descripción, los restantes 20 trabajan con contratos directos con PAMI y, dentro de ese grupo, alrededor de 10 estarían agremiados en APPAMIA. Esa distribución es relevante porque delimita el alcance real del paro y evita extenderlo a todo el universo de prestadores.

Alcance de la medida Coria afirmó que los médicos que efectivamente están realizando la huelga “no son más de dos”, aunque durante la misma entrevista radial también se mencionó una adhesión de hasta tres profesionales. La diferencia entre ambas referencias no altera, según el planteo de la asociación, la continuidad general del servicio. En ese marco, el representante insistió en que “la asociación nuclea a más de 110 médicos de cabecera. O sea que la atención es normal”.

Honorarios y reclamo económico Pese a marcar distancia con la modalidad de protesta, el profesional reconoció dificultades en los ingresos del sector y respaldó el reclamo por los honorarios. Dijo que “es cierto que los honorarios que nos están pagando los médicos de cabecera son escasos” y que a los consultorios les cuesta cubrir los gastos fijos. También ubicó el problema en un cuadro más amplio, que involucra a las obras sociales y a la salud pública, ambas con restricciones de recursos. En ese contexto, sostuvo que los profesionales esperan una actualización que refleje el trabajo que realizan.

Efecto sobre pacientes y sistema público Coria cuestionó que una medida de fuerza termine afectando principalmente a los pacientes, porque obliga a reprogramar turnos y acumular consultas para jornadas posteriores. Además, advirtió que aumentan las consultas en el sistema público de salud, que también enfrenta límites de capacidad, disponibilidad de camas y turnos. Según señaló, algunos jubilados estarían reduciendo la frecuencia con la que toman medicamentos para afrontar el gasto, y mencionó como referencia un caso en el que se destinan unos $50.000 a remedios, monto que equivaldría a más del 10% de los ingresos de una persona.

Gestiones abiertas El médico señaló que mantienen diálogo con el doctor Ortiz, a quien ubicó al frente de PAMI en San Juan, aunque dijo que todavía no hubo respuestas concretas. También recordó contactos previos con diputados nacionales que integran la Comisión de Salud para trasladar los reclamos. Coria agregó que en otras provincias se aplican medidas como el cobro de plus a los pacientes, pero sostuvo que en San Juan no consideran esa alternativa como una solución. La asociación, por su parte, indicó que ante ausencias puntuales por enfermedad o congresos organiza la cobertura mediante atención por demanda espontánea.