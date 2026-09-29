Ángel Pintos confirmó la cifra y señaló que la convocatoria podría acercarse a 3.000 postulantes. El ingreso tendrá etapa virtual en octubre y noviembre y examen presencial en febrero.

La nueva carrera de Medicina de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ya registra 2.400 inscriptos a pocos días del cierre de la convocatoria. El dato fue confirmado por Ángel Pintos, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS), en el programa La Ventana de Telesol. Según indicó, el número final podría acercarse a los 3.000 postulantes, en una inscripción que debió extenderse por el mal tiempo y por medidas de fuerza gremiales.

Para anotarse, alcanzó con presentar DNI, una foto y la partida de nacimiento. Pintos explicó que el secundario completo se exigirá recién a quienes superen las instancias de ingreso y consigan una vacante. Esa secuencia marca que la inscripción inicial no equivale al ingreso efectivo a la carrera, sino al acceso al proceso de selección.

Etapa de ingreso El trayecto comenzará en octubre y noviembre con un cursillo virtual y asincrónico, es decir, sin horario fijo y con clases grabadas. Esa instancia incluirá contenidos de autogestión del aprendizaje y tres evaluaciones. Quienes aprueben pasarán en febrero a la etapa presencial, con las materias Razonamiento Matemático, Biología y Salud, y Salud y Sociedad.

La carrera prevé 50 vacantes por año y cuatro lugares adicionales fijados por reglamento: dos para integrantes de pueblos originarios y dos para estudiantes extranjeros, siempre que aprueben los exámenes. Pintos también señaló que el plan de estudios está diseñado con una currícula integrada, en la que las materias no se dictan de manera aislada, sino articuladas entre sí. Ese esquema define la organización académica de una carrera que todavía está en su primera etapa de implementación.

Trámite institucional En paralelo, la EUCS presentó en la mesa de entradas del Rectorado el expediente para convertirse en Facultad. El cambio de jerarquía requiere el aval del Consejo Superior y la ratificación final de la Asamblea Universitaria de la UNSJ. El avance de ese expediente será uno de los pasos institucionales a seguir junto con el desarrollo del ingreso y la definición de los aspirantes que quedarán habilitados para cursar.