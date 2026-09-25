La iniciativa oficial posibilita realizar casamientos en espacios culturales y turísticos representativos de la identidad sanjuanina, combinando la solemnidad legal con locaciones únicas.

El Ministerio de Gobierno, a través del Registro Civil, informó que el programa de matrimonios emblemáticos continúa sumando hitos en la provincia. Esta iniciativa, ideada para llevar los matrimonios a espacios culturales y turísticos representativos de la identidad sanjuanina, tuvo su puntapié inicial a fines de 2024 con el sorteo realizado en la Fiesta del Sol. Desde entonces, la propuesta avanza de manera sostenida, celebrando enlaces en diferentes puntos panorámicos e históricos del territorio provincial.



El ciclo de casamientos en locaciones no convencionales permite a los contrayentes dar el sí en sitios tan representativos como el Teatro del Bicentenario, los paisajes de Punta Negra en Zonda, el Jardín de los Poetas y, en esta oportunidad, incorporando un nuevo y moderno escenario como el Museo de la Memoria Urbana, combinando la solemnidad del acto civil con postales turísticas únicas.

Cronología de los enlaces emblemáticos año por año

El registro oficial de las ceremonias refleja el desarrollo de esta política pública desde su implementación:

Año 2024: la iniciativa debutó el 27 de diciembre de 2024 tras el sorteo en la Fiesta del Sol, con el enlace de una pareja en el Teatro del Bicentenario.

Año 2025: se registró una amplia expansión con múltiples ceremonias en escenarios naturales y culturales, destacando enlaces en los paisajes de Punta Negra, Zonda.

Año 2026: la agenda continúa en el presente período, abarcando uniones en el Jardín de los Poetas, Punta Negra, Cabas del Zonda y un nuevo enlace que será el primero en el Museo de la Memoria Urbana.

Requisitos para el acceso al programa

Desde la Dirección informaron que las parejas interesadas en realizar su matrimonio en sitios emblemáticos deben gestionar una solicitud formal ante el Registro Civil y completar un formulario proporcionado por el organismo, indicando el lugar emblemático donde desean celebrar el matrimonio.



Además, deberán presentar la siguiente documentación:

DNI: fotocopias de los DNI de los contrayentes y testigos.

Divorcio : en caso de que alguno de los contrayentes haya disuelto un matrimonio anterior, deberán presentar el acta de matrimonio con la nota marginal de divorcio.

Viudez: si alguno de los contrayentes es viudo, deberán presentar el acta de defunción del cónyuge anterior y el acta de matrimonio.

Partida de nacimiento: si alguno de los contrayentes nació en otra provincia, deberán presentar la partida de nacimiento correspondiente.

Testigos: si ambos contrayentes tienen domicilio en el lugar donde se celebrará el matrimonio, deberán presentar dos testigos. Si alguno de los contrayentes no tiene domicilio en la jurisdicción donde se celebrará el enlace, deberán presentar cuatro testigos.

Pago del canon: además de la presentación de la documentación mencionada, los contrayentes deberán abonar el canon o tasa actualizada correspondiente a la celebración del matrimonio en un lugar emblemático.

Es muy importante que tanto los testigos como los contrayentes tengan su DNI y acrediten su identidad al oficial público el día de la ceremonia.

Elección del lugar emblemático

Las parejas que deseen casarse en un lugar emblemático fuera de las oficinas del Registro Civil deberán seleccionar uno de los siguientes sitios autorizados, sujeto a disponibilidad:

Centro Cultural Estación San Martín

Jardines del Teatro del Bicentenario

Museo de la Historia Urbana

Santuario Difunta Correa

Parque Nacional Ischigualasto

Las autoridades destacaron que, el día del enlace, tanto los contrayentes como los testigos deben acreditar su identidad ante el oficial público designado. Este profesional garantiza la legalidad del acto administrativo en el sitio elegido, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.