La intendenta Daniela Rodríguez rubricó un acuerdo con LENOR que permitirá avanzar en propuestas de formación técnica orientadas a los perfiles y conocimientos que requiere el crecimiento de la actividad minera en San Juan.

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, firmó un convenio con LENOR, empresa vinculada a servicios técnicos, ensayos, certificaciones y formación profesional, con el objetivo de generar nuevas instancias de preparación para vecinos del departamento frente a las oportunidades laborales asociadas al desarrollo minero de la provincia.





El acuerdo fue firmado por la intendenta Daniela Rodríguez y Noelia Prior, gerente de Desarrollo de LENOR. También acompañó Martín Fernández, jefe técnico de Laboratorio LENOR.





A través de Academia LENOR, la división de la empresa dedicada a la formación técnica para el sector industrial, empresarial y la comunidad, se podrán proyectar propuestas orientadas al desarrollo de competencias requeridas actualmente en el mercado laboral.





Esta firma de convenio es el punto de partida para dos primeras instancias de formación concreta: manejo de autoelevadores y muestreo ambiental. Ambas propuestas apuntarán a incorporar conocimientos y habilidades vinculadas con tareas que hoy son requeridas en distintos sectores productivos y que también forman parte de las necesidades asociadas al crecimiento de la actividad minera.





De esta manera, el acuerdo comenzará a traducirse rápidamente en acciones destinadas a que más vecinos de Chimbas puedan prepararse con herramientas específicas, mejorar su perfil laboral y estar en mejores condiciones para responder a próximas búsquedas de personal.





Durante la firma, Rodríguez puso el foco en la necesidad de anticiparse a las transformaciones productivas que atraviesa San Juan y generar herramientas concretas para que los vecinos puedan acceder a las oportunidades que se abran en los próximos años.





“Queremos que cuando las empresas necesiten personal preparado, haya chimberos con las herramientas, los conocimientos y la formación necesaria para responder a esos requerimientos. No alcanza con hablar de las oportunidades que vienen: tenemos que trabajar desde ahora para que nuestra gente esté en condiciones de aprovecharlas”, expresó la intendenta.





La iniciativa apunta a vincular la preparación de los vecinos con las necesidades que plantean los sectores productivos, particularmente aquellos relacionados con la minería y su cadena de valor.





Rodríguez agregó: “Para nosotros gestionar también es anticiparse. Es preparar hoy a nuestra gente para el trabajo que San Juan va a demandar mañana. Queremos que el crecimiento de la minería pueda convertirse también en oportunidades concretas para los vecinos de Chimbas”.





El convenio establece un marco de trabajo que permitirá sumar otras formaciones específicas de acuerdo con los perfiles laborales, estándares y requerimientos técnicos que demande el sector.





De esta manera, se busca continuar articulando con empresas e instituciones para acercar herramientas que fortalezcan la empleabilidad y permitan que más chimberos estén preparados para incorporarse al nuevo escenario productivo de San Juan.