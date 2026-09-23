El programa Aprender, Trabajar y Producir entregó certificaciones y 25 proyectos de autogestión. El Gobierno provincial lo presentó como una vía para formación e inserción laboral.

Más de 600 sanjuaninos recibieron sus certificaciones de capacitación en el marco del programa Aprender, Trabajar y Producir, impulsado por el Gobierno de San Juan para fortalecer la formación laboral y ampliar las posibilidades de empleo y desarrollo productivo.

En el mismo acto se entregaron 25 proyectos de autogestión, destinados a participantes que buscan iniciar actividades por cuenta propia. Según la información oficial, esos proyectos incluyen herramientas e insumos necesarios para poner en marcha distintos emprendimientos.

La propuesta se organiza sobre tres ejes: aprender, trabajar y producir. Las capacitaciones en oficios están orientadas a incorporar conocimientos y habilidades que mejoren la inserción laboral, mientras que en otros casos apuntan a transformar esa formación en una actividad económica propia. El esquema combina certificación y asistencia material para quienes presentan una iniciativa productiva.

Formación continua

Durante la jornada, el gobernador Marcelo Orrego remarcó la importancia de sostener la capacitación frente a los cambios del mundo del trabajo. Señaló que la formación no concluye con la obtención de un título y que incluso quienes tienen estudios universitarios o de posgrado deben seguir incorporando conocimientos ante transformaciones tecnológicas y la aparición de herramientas como la inteligencia artificial.

Orrego también se refirió a personas que cuentan con una idea o un proyecto productivo pero requieren recursos para concretarlo. Según expresó, el acompañamiento estatal puede funcionar como impulso para que esas iniciativas pasen de la formulación a la ejecución. Además, mencionó experiencias de beneficiarios que luego lograron crear empresas, conformar Uniones Transitorias de Empresas (UTE) o sumarse a proyectos productivos.

Desde la administración provincial sostuvieron que el programa no se limita a la entrega de certificados, sino que busca generar condiciones para que los conocimientos adquiridos se traduzcan en empleo, emprendimientos y nuevas oportunidades de crecimiento. El próximo paso será la puesta en marcha de los proyectos de autogestión entregados en esta instancia.