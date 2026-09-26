San Juan será sede de la tercera edición del Encuentro Internacional de Mototurismo, con una convocatoria que la organización estima en más de 4.000 motos durante tres días. Mauricio Tejada, integrante de la organización, dijo en Telesol que esperan participantes de Argentina y del exterior, en una actividad que se desarrollará en el complejo Del Bono Beach, sobre el dique de Ullum.

El evento reúne a viajeros con un promedio de edad de entre 45 y 60 años, según explicó Tejada, y ya registra inscriptos de Buenos Aires, de distintas provincias del país y de Chile, Brasil y Colombia. La propuesta surgió, de acuerdo con el organizador, del interés de un grupo de amigos por recorrer y mostrar los paisajes sanjuaninos. Esa base de visitantes anticipa un movimiento turístico concentrado en alojamiento, gastronomía y servicios vinculados al traslado de personas y vehículos.

Acceso y servicios

Las actividades estarán abiertas al público de 12:00 a 20:00 durante sábado, domingo y lunes. La entrada en taquilla costará 10.000 pesos, mientras que los motoviajeros deberán inscribirse previamente en el sitio web oficial de la organización. Además, habrá patio de comidas con food trucks, juegos inflables para niños y una feria con fábricas nacionales de indumentaria y accesorios sin intermediarios.

Pruebas y espectáculos

Tejada indicó que también habrá pistas de prueba con vista al dique. Participarán marcas como Honda, Kawasaki, CFMoto y Aprilia con motos on-off para test drive, además de pruebas de camionetas 4x4 de Toyota y Ford, orientadas al sector minero. La programación incluirá acróbatas internacionales con saltos aéreos y una exhibición de circo con el globo de la muerte, como parte de la oferta recreativa del encuentro.

Seguridad vial

La organización sostuvo que la seguridad y la concientización vial serán ejes centrales de la edición. Tejada afirmó: