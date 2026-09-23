Más de 2.000 sanjuaninos ya se inscribieron para viajar a Córdoba y participar de la visita del Papa, según informó Virna Vinader, encargada de Comunicación del Arzobispado de San Juan, en diálogo con radio Mil20. La funcionaria eclesiástica aclaró que se trata de un registro preliminar y que la cifra podría aumentar en los próximos días. El dato adquiere relevancia por el volumen de traslados que deberá coordinarse desde la provincia para una convocatoria de alcance masivo.

Vinader explicó que el principal destino elegido es Córdoba por la cercanía y porque permite viajar sin necesidad de hospedaje. También señaló que un grupo menor evalúa trasladarse a Luján, en Buenos Aires, en especial estudiantes con disponibilidad para cubrir los días que demanda el viaje. La inscripción se canaliza a través de parroquias, movimientos e instituciones vinculadas con la Iglesia, lo que ordena la logística por comunidades y no por una convocatoria individual aislada.

Logística y seguridad

La organización apunta a que los contingentes viajen juntos, en convoy, para facilitar el acompañamiento en ruta. Vinader indicó que esa modalidad responde también a pedidos de las fuerzas de seguridad, que trabajan en la planificación del operativo para el traslado y el ingreso a Córdoba. La referencia a convoyes refleja que el desplazamiento no será libre ni espontáneo, sino sujeto a un esquema coordinado entre jurisdicciones. En paralelo, las fuerzas de seguridad de San Juan y Córdoba trabajan de manera conjunta en la circulación de los peregrinos.

La encargada de Comunicación del Arzobispado sostuvo que el número final podría superar las 4.000 personas, porque el conteo actual incluye sobre todo a quienes viajan organizados en colectivos, parroquias o asociaciones. A ese universo se sumarían quienes se trasladen en vehículos particulares, junto con familiares, o cuenten con alojamiento en destino. Vinader remarcó que “no hay ningún límite”, en referencia al espacio elegido para el encuentro, que será abierto y sin aforo como el de un estadio. La misa, que inicialmente estaba prevista para las 15, fue reprogramada para las 10, lo que condiciona la salida y el regreso de los contingentes.

Voluntariado y acreditaciones

Además del movimiento de fieles, el Arzobispado informó que ya hay más de 12.000 voluntarios inscriptos para colaborar durante la visita, con una proyección de la Conferencia Episcopal Argentina de llegar a unos 20.000. La convocatoria sigue abierta para tareas de logística, organización, sanidad y atención de periodistas. Vinader también señaló que desde la Iglesia local se pidió a los gobiernos provinciales un eventual feriado para facilitar la participación, en especial el día 10, cuando se desarrollaría el encuentro con el Papa. Por otra parte, anticipó que próximamente se habilitará la acreditación para periodistas, un trámite que dependerá de la Santa Sede y que será difundido por diócesis y arzobispados.

En cuanto a los gestos institucionales, Vinader aclaró que desde San Juan no se prepara un regalo específico, porque esa tarea corresponde a la Conferencia Episcopal Argentina. Sí se están reuniendo intenciones de los fieles para llevarlas a las celebraciones, junto con proyectos acercados por asociaciones, organismos y empresas vinculados con el cuidado de la casa común y la atención de sectores vulnerables. El esquema organizativo queda así centrado en traslados, voluntariado, seguridad y acreditaciones, con definiciones pendientes sobre feriado y operativos de circulación en la provincia anfitriona.