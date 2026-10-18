La Municipalidad de Chimbas organizó una nueva edición de la prueba para promover la detección temprana del cáncer de mama. Hubo feria, música y sorteos por el Día de la Madre.

Más de 2.000 personas participaron este sábado de la Maratón de Chimbas, organizada por la Municipalidad a través de la Secretaría de Desarrollo Social. La actividad reunió a corredores, familias y vecinos de distintos puntos de San Juan en una jornada orientada a promover la actividad física y a concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama. La propuesta combinó competencia deportiva y acciones de difusión sanitaria en un mismo recorrido.

El punto de partida fue el Parque de los Abrazos y la llegada se ubicó en la Plaza de Villa Obrera. Según la organización, se desarrollaron dos modalidades: una carrera de 10 kilómetros y una caminata participativa de 3 kilómetros. Esa estructura permitió incorporar a personas de diferentes edades y niveles de entrenamiento, y amplió el alcance de la convocatoria municipal.

Participación institucional

La intendenta Daniela Rodríguez acompañó la jornada y destacó la convocatoria, además del trabajo de las áreas municipales para concretar la actividad. En su mensaje, vinculó la maratón con un objetivo sanitario y familiar. “Ver a más de dos mil personas reunidas por una causa tan importante nos llena de alegría. Hoy Chimbas demostró que cuando nos unimos podemos hacer cosas muy lindas. Detrás de esta maratón hay un mensaje fundamental: que nuestras mujeres se cuiden, que realicen sus controles y que sepan que la detección temprana puede salvar vidas. Queremos un Chimbas donde las familias puedan encontrarse, compartir y disfrutar de estas actividades”, expresó.

Resultados deportivos

Tras completar el recorrido de 10 kilómetros, se realizó la entrega de premios y reconocimientos a los corredores destacados. En la categoría femenina Femenino A, el podio quedó integrado por Rocío Cantero, Martina Rodríguez y Milagros Carrizo. En la categoría masculina Masculino A, los tres primeros puestos fueron para Joel Giménez, Osvaldo Muñoz y Juan Marco Barroso. En la categoría personas con discapacidad, el reconocimiento fue para Diego Pérez.

Feria y actividades complementarias

La jornada continuó en la Plaza de Villa Obrera con una feria especial por el Día de la Madre, en la que participaron emprendedores y artesanos locales. También hubo clases grupales, ritmos latinos, aerobox y zumba, en una masterclass abierta al público organizada por la Secretaría de Gobierno municipal. A eso se sumaron los espectáculos musicales en vivo de Milena y Coty, Mila y Tayte, junto con sorteos y actividades especiales previas a la celebración. La Municipalidad informó que distintas áreas participaron en logística, asistencia, organización y coordinación de todo el operativo.