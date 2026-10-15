El Gobierno provincial releva daños con pérdidas promedio de 50% a 60%. La próxima semana prevén convocar a la comisión evaluadora para avanzar con la declaración de emergencia.

Las heladas tardías registradas en San Juan dejaron más de 1.300 denuncias por daños agrícolas, con un alcance estimado de unas 20.000 hectáreas y pérdidas promedio de entre el 50% y el 60%. El Gobierno provincial ya completó más del 80% de los peritajes y trabaja en el procedimiento para declarar la emergencia agropecuaria, una herramienta prevista por la legislación vigente para asistir a los productores afectados.

Relevamiento oficial El ministro de Producción, Gustavo Fernández, informó en diálogo con Radio Mil20 que los equipos técnicos avanzaron sobre las denuncias presentadas por los productores. Según precisó, el 75% de los reclamos corresponde a plantaciones de vid, mientras que el resto involucra olivos y otras producciones. El funcionario señaló además que el daño no fue uniforme y que existen zonas con pérdidas totales y otras con afectación parcial.

Fernández describió el cuadro como consecuencia de “12 heladas tardías” ocurridas “hace un mes atrás”, que provocaron daños de magnitud sobre los cultivos sanjuaninos. En ese marco, sostuvo que el promedio de pérdidas para las superficies denunciadas se ubica entre el 50% y el 60%, una estimación que, según indicó, coincide con previsiones previas del sector viñatero. La referencia resulta relevante porque la vid concentra la mayor parte de las presentaciones y es una de las bases de la actividad agrícola provincial.

Trámite legal Con los peritajes en curso, el Ministerio de Producción inició dos líneas de trabajo: definir los subsidios para pequeños productores a través del programa provincial de asistencia y avanzar con la declaración de emergencia agropecuaria. Fernández explicó que el proceso contempla las denuncias, la evaluación técnica y la intervención de una comisión evaluadora, antes de la firma del decreto del gobernador. Luego, la medida debe ser ratificada por la Cámara de Diputados y elevada a las autoridades nacionales para su validación correspondiente.

La declaración permitiría a los productores afectados gestionar beneficios sobre sus obligaciones financieras y tributarias. Entre las herramientas mencionadas por el ministro figuran prórrogas de créditos en entidades como el Banco Nación y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), además de eventuales prórrogas o exenciones impositivas, según el nivel de daño verificado. Esa definición depende del resultado final de los peritajes y de la posterior intervención institucional prevista por la norma.

Departamentos más afectados Fernández ubicó a Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete y 9 de Julio entre los departamentos más perjudicados, junto con San Martín. Según explicó, Sarmiento encabeza las denuncias por la concentración de vid y olivo, que son las producciones más comprometidas en el relevamiento. Con más del 80% de los peritajes ya realizados, el Gobierno provincial espera cerrar las evaluaciones durante la próxima semana para convocar a la comisión evaluadora y continuar el trámite de emergencia.