La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol reunió una concurrencia superior a 100.000 personas, según fuentes oficiales provinciales. La grilla incluyó a La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y DesaKTa2 en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Más de 100.000 personas participaron de la tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol (FNS), dedicada al cuarteto, en una de las jornadas centrales de la celebración sanjuanina. La cifra fue confirmada por fuentes oficiales del Gobierno provincial al cierre de la actividad. La convocatoria se concentró en el Estadio San Juan del Bicentenario, donde se desarrolló la programación musical.

El público asistió para ver a La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y DesaKTa2, tres de los números previstos para esa noche. La oferta artística reunió a familias y grupos de amigos que se acercaron al predio para seguir los recitales. La magnitud de la asistencia ubicó a esta jornada entre las de mayor convocatoria de la edición.

La expectativa por DesaKTa2 fue uno de los elementos mencionados por asistentes durante la previa. Uno de los seguidores señaló: "Que los queremos mucho, que son unos cracks, y que casi todos los días los escuchamos, así que forman parte de nuestro día habitual". La referencia muestra el nivel de adhesión que el grupo generó entre parte del público presente.

La Pepa Brizuela también estuvo entre los artistas más esperados por los asistentes. Un grupo de amigos y familiares indicó que pensaba permanecer en el predio para seguir el resto de la programación de la noche. En paralelo, Ángela Leiva recibió comentarios favorables de jóvenes que destacaron su voz y su trayectoria. "Que es una genia, que canta hermoso, le gusta mucho su voz", dijeron durante la recorrida por el lugar.

La concurrencia superior a 100.000 personas reflejó la capacidad de tracción de la propuesta musical de la FNS en San Juan. La tercera noche combinó los recitales con una circulación intensa de familias y grupos de amigos llegados desde distintos puntos de la provincia. Para las próximas jornadas, la variable a seguir será si la organización sostiene niveles similares de asistencia en el resto de la programación.