El diputado provincial Federico Rizo explicó en diálogo con Telesol un proyecto de ley que busca establecer un marco provincial de seguridad para salones y espacios recreativos destinados a niños en San Juan. La iniciativa fue presentada junto al diputado Luis Rueda y el Bloque Bloquista, y permanece en análisis en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Obras y Servicios. El objetivo es complementar los controles sanitarios ya existentes con exigencias específicas sobre juegos, instalaciones y atención de emergencias.

Según indicó Rizo, la propuesta surgió a partir de inquietudes planteadas por familias que utilizan estos establecimientos. El legislador señaló que hoy existen verificaciones y requisitos sanitarios a cargo del Ministerio de Salud, pero consideró necesario reforzar la seguridad en aspectos concretos de los espacios recreativos. Entre los riesgos mencionados citó instalaciones eléctricas expuestas y motores o turbinas de juegos inflables ubicados en lugares accesibles para los niños.

Capacitación y emergencias

El texto también prevé que estos lugares cuenten con un servicio de emergencias médicas y que el personal tenga capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), es decir, maniobras básicas para asistir a una persona ante una emergencia hasta la llegada de atención profesional. La iniciativa apunta a que esa preparación sea obligatoria para quienes trabajan en salones infantiles y otros espacios con áreas de juegos. En términos prácticos, la medida ampliaría las condiciones de funcionamiento exigibles a establecimientos privados que reciben público infantil.

Consulta por código QR

Otro eje central es la creación de un sistema mediante código QR, que permitiría a las familias verificar si el establecimiento cuenta con las habilitaciones correspondientes y conocer sus condiciones de seguridad. La propuesta también prevé un listado público de los espacios habilitados, para que la información pueda consultarse antes de contratar un salón o concurrir con niños. Rizo sostuvo que esa información hoy es verificada por el Ministerio de Salud, pero que debería ser más accesible para los usuarios.

El alcance del proyecto comprende principalmente a establecimientos privados con espacios recreativos infantiles, incluidos los salones dedicados exclusivamente a fiestas infantiles y otros locales que tengan sectores de juegos para niños. Rizo mencionó como ejemplo a los shoppings y otros espacios comerciales con áreas recreativas. Por el momento, la iniciativa no alcanza de la misma manera a los espacios públicos, aunque el diputado indicó que trabajan en otras normas para ese tipo de lugares. El proyecto seguirá su tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto.