Este viernes 16 de octubre, de 8 a 12, el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo recibirá a 88 instituciones en una jornada que combinará reciclaje, deporte, inclusión y actividades recreativas.

San Juan se prepara para vivir una nueva edición de Marareciclón 2026, una propuesta que reúne el cuidado del medioambiente, la actividad física y la inclusión. El encuentro se realizará este viernes 16 de octubre, de 8 a 12 horas, en el Paseo de las Palmeras, junto al Estadio Aldo Cantoni, con la participación de 88 instituciones y una convocatoria estimada de entre 2.500 y 3.000 personas.

En su quinta edición, la iniciativa contará con la participación de escuelas, centros de día y otras instituciones de diferentes puntos de la provincia. Entre los asistentes, se espera la llegada de aproximadamente 400 participantes provenientes de departamentos alejados, promoviendo una jornada de encuentro e integración.

La propuesta consiste en una competencia amistosa de recolección de materiales reciclables, en la que las instituciones que logren reunir la mayor cantidad de tapitas y botellas recibirán premios. Además, todos los invitados podrán participar de una maratón recreativa de un kilómetro, abierta a personas con y sin discapacidad, acompañadas por docentes y familiares.

Una jornada de deporte, reciclaje e inclusión

Las actividades comenzarán a las 8:00, con la llegada de las instituciones, la acreditación de participantes y la entrega del material reciclable recolectado.

A las 9:15 se pondrá en marcha la maratón participativa de un kilómetro, cuyo recorrido incluirá el Monumento al Deporte, la calle interna del Parque de Mayo, el Monumento al General San Martín, avenida Libertador, calle Urquiza y el sector del Estadio Aldo Cantoni.

Durante la mañana, el Paseo de las Palmeras también contará con stands, una feria y diferentes actividades recreativas, ofreciendo espacios de participación para las instituciones y el público presente.

A partir de las 11:00 se desarrollarán espectáculos y presentaciones artísticas de invitados, junto con la premiación a las instituciones ganadoras de Marareciclón. La jornada finalizará a las 12:00, con la desconcentración y el regreso de las delegaciones.

Una propuesta que promueve valores

Marareciclón es organizado por el Programa Formación Deportiva de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, a cargo de Julián Suraci, dependiente de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan.

La actividad forma parte de las propuestas que promueven la participación, la conciencia ambiental, la actividad física y la integración de personas con y sin discapacidad, fortaleciendo el compromiso de construir una sociedad más inclusiva.