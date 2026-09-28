La semana comenzará con inestabilidad, mínima de 17°C y máxima de 24°C. Se prevén lluvias por la mañana y chaparrones por la tarde.

El lunes comenzará con un cambio en las condiciones meteorológicas y una jornada marcada por nubosidad y precipitaciones en distintos tramos del día.

Según el pronóstico, la temperatura mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 24°C, lo que configura una jornada templada. Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado.

Con el avance de las horas, las condiciones desmejorarán y por la mañana se esperan lluvias aisladas. Hacia la tarde podrían registrarse chaparrones, mientras que por la noche el cielo se presentará mayormente nublado.

El inicio de la semana quedará así condicionado por una inestabilidad que concentrará las precipitaciones entre la mañana y la tarde. El dato a seguir será la evolución del cielo hacia la noche, cuando persistirá la nubosidad.