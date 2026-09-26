El jugador de Villa Obrera volvió a su casa casi un mes después del accidente en la Liga Sanjuanina. Su familia mantiene el pedido de colaboración para afrontar gastos del tratamiento.

Lucas Díaz recibió el alta médica y continúa su recuperación en su casa, casi un mes después del grave accidente que sufrió durante un partido de la Liga Sanjuanina. El jugador de Villa Obrera atravesó dos intervenciones quirúrgicas por una lesión intestinal provocada durante el encuentro. La evolución sigue siendo lenta y requiere controles médicos y cuidados especiales.

El padre del futbolista, Omar López, entrenador de Villa Obrera, explicó que el joven ya está con su familia y deberá sostener una recuperación prolongada. “Lucas se encuentra ya en casa, ahora deberá seguir con muchos cuidados y con controles. Su evolución es lenta”, señaló. También sostuvo que el alta representa “un paso importante” para el entorno familiar, después de semanas de internación y preocupación.







Dos cirugías

La primera operación se realizó el mismo día del accidente, alrededor de las 22, luego del fuerte golpe que recibió en el partido. Más tarde, el jugador volvió a ser intervenido porque el injerto realizado en esa primera cirugía no prosperó. La segunda operación se concretó el 10 de septiembre, según relató su padre.

Desde entonces, Lucas atravesó una etapa de recuperación y seguimiento clínico hasta que pudo regresar a su domicilio. López indicó que el joven ya comenzó a incorporar alimentos sólidos de manera gradual, bajo indicación médica. “Ya comenzó a comer un poco más de comidas sólidas, eso es un gran paso”, afirmó. Ese avance fue señalado por la familia como una señal favorable dentro de un proceso que todavía no concluye.

Pedido de colaboración

Pese al alta, la familia sostuvo que la recuperación demandará más tiempo, controles y gastos vinculados al tratamiento. Por ese motivo, continúa el pedido de ayuda económica para afrontar esa etapa. Difundieron el alias leonesdeloeste, a nombre de Ivana Patricia Contreras Oropel, para recibir aportes.

Mientras permanece en su casa, Lucas Díaz seguirá con la rehabilitación y con la supervisión médica indicada. Su entorno espera que la evolución continúe de manera favorable y que, con el tiempo, pueda retomar su actividad deportiva.