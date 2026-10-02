La actividad marcó el cierre de una intervención que combinó alumbrado público, infraestructura, limpieza, forestación y mantenimiento.

La Municipalidad de Chimbas realizó el acto de inauguración de las obras y mejoras ejecutadas en Loteo Nazareno, encabezado por la intendenta Daniela Rodríguez, junto a secretarios, funcionarios, vecinos del sector y trabajadores de la Secretaría de Servicios que tuvieron a su cargo buena parte de las tareas.





La intervención permitió renovar y ampliar el sistema de alumbrado público mediante la instalación de 32 equipos LED tipo paleta marca Vatiova, de 100 y 150 watts, 32 brazos pescantes de tres metros y cuatro postes de madera de nueve metros. También se renovaron el comando automatizado del alumbrado público y el puesto de medición.





Para completar la infraestructura se utilizaron aproximadamente 950 metros de cable preensamblado de 2x16 mm y 155 metros de cable tipo taller de 2,5 mm.





Los trabajos eléctricos estuvieron acompañados por un abordaje integral del sector que incluyó limpieza, desmalezamiento, corte de cañaveral, demarcación de banquinas y la plantación de 10 árboles en el espacio destinado a área verde.





Durante el acto, Rodríguez puso especialmente en valor el trabajo de los empleados municipales que participaron de los operativos y destacó la predisposición de los equipos para responder tanto en las tareas programadas como ante situaciones de emergencia.





“Quiero reivindicar el área de Servicios”, expresó la intendenta, quien recordó especialmente la respuesta de los trabajadores durante los últimos temporales. “Hay un equipo que no quiere irse a casa hasta que termine la tarea. El último viento que tuvimos fue un domingo y ninguno se quería ir. Eso lo valoro un montón”, señaló.





Rodríguez remarcó que ese esfuerzo cotidiano forma parte de una gestión que debe atender simultáneamente servicios, mantenimiento, obras y distintas políticas públicas. “Cuando pensamos en el presupuesto, pensamos en lo que merecen y necesitan los vecinos, en la recolección de residuos, el alumbrado, el barrido, las obras, el mantenimiento y la construcción de nuevas obras”, explicó.





En ese sentido, sostuvo que administrar un municipio implica establecer prioridades y hacer rendir los recursos disponibles y destacó la responsabilidad del equipo municipal para aplicar los recursos donde más se necesitan.





Durante su discurso, la intendenta también recordó que Chimbas no cobra tasa inmobiliaria municipal y sostuvo que se trata del único municipio del país en esa situación. Explicó que servicios como recolección, limpieza, mantenimiento y distintas asistencias son afrontados por la administración municipal.





La inauguración también permitió escuchar la voz de quienes viven en el sector. Mara Alderete, vecina de Loteo Nazareno desde hace dos años, recordó la asistencia que recibió durante las fuertes lluvias del año pasado y valoró especialmente el trabajo reciente en el lugar.





“Quiero agradecer, no solo a la señora intendenta Daniela, sino a la Municipalidad, porque cuando tuvimos la lluvia fuerte fueron los primeros que me socorrieron”, expresó. También destacó el operativo de limpieza realizado en la zona: “Me sorprendió verlos trabajar un sábado y un domingo. Para mí fue buenísimo”.





Por su parte, Sergio Ferreyra, uno de los encargados de electricidad de municipio, agradeció la confianza depositada en el personal municipal y destacó el trabajo colectivo detrás de la intervención.





“Fue un trabajo que se hizo porque la señora intendenta nos pidió que pusiéramos manos a la obra y tratamos de hacer lo mejor posible este trabajo”, expresó. Ferreyra destacó además que detrás de quienes trabajan en territorio existe también un equipo administrativo que sostiene diariamente las tareas municipales y pidió a los vecinos colaborar con el cuidado de las nuevas instalaciones.





Otro de los momentos centrales de la jornada se produjo cuando los niños del loteo le hicieron un obsequio a la intendenta y le plantearon el deseo de contar con una plaza en un terreno que fue acondicionado por el municipio.

“Estos niños quieren una plaza. Hemos limpiado el terreno, pero ahora hay que ponerse a trabajar”, señaló la intendenta, quien dio instrucciones para que el área técnica realice el relevamiento correspondiente. “Yo me comprometo con ustedes en hacer la plaza, será una de las primeras obras del próximo año. Si puedo antes, lo haremos con gusto”, auguró.





La intendenta aprovechó además la presencia de los vecinos para referirse a la preparación frente a la próxima temporada de lluvias y pidió trabajar de manera conjunta entre Municipio y familias en la prevención.





Sobre el final, Rodríguez explicó que el Municipio se encuentra trabajando en un plan de contingencias, profundizando y limpiando sectores de canales y acequias. Remarcó además que también es necesario el acompañamiento de los vecinos para cuidar y mantener la limpieza en los sectores intervenidos.