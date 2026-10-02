Se registraron columnas de polvo en zonas descampadas de la provincia mientras rige la alerta meteorológica. En el Gran San Juan se esperan ráfagas de hasta 70 km/h y se suspendieron las clases.

Mientras rige una alerta meteorológica por viento Zonda en San Juan, se registraron remolinos de tierra en distintas zonas descampadas de la provincia. Uno de los puntos observados fue el Médano de Oro, donde se elevó una columna de polvo que fue captada por lectores y compartida con este medio.

Las imágenes circularon en medio de una jornada marcada por la advertencia oficial sobre el comportamiento del viento en todo el territorio provincial. Según lo informado, durante la tarde se esperan ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h en el Gran San Juan. Ese escenario motivó la suspensión de las clases en toda la provincia.

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Qué fenómeno se observó

De acuerdo con la descripción del fenómeno, no se trató de un tornado sino de un remolino de tierra. Este tipo de formación aparece bajo cielos despejados y, en general, no alcanza la fuerza de los tornados más débiles. Se produce cuando una corriente de aire descendente llega al suelo y levanta polvo, hojas y otros objetos.

La misma explicación señala que estos remolinos pueden ocasionar daños de escasa o mediana importancia en viviendas y otras obras de infraestructura. En este caso, la observación se produjo en distintos sectores descampados y no en un único punto de la provincia.

El episodio se inscribe en un contexto de alerta vigente por viento Zonda, con impacto directo en la actividad escolar y en la circulación de personas y vehículos en áreas expuestas. La evolución de las ráfagas durante la tarde será la variable central para seguir el comportamiento del fenómeno en San Juan.