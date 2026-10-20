La Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central presentaron planes para recuperar contenidos y reorganizar evaluaciones, después de que la Justicia Federal ordenara garantizar la continuidad de las clases.

Las familias con hijos en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) deberán prestar atención a calendarios distintos según la institución. La Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central presentaron planes para reforzar contenidos y reprogramar exámenes tras los paros docentes y no docentes que afectaron las clases durante 2026. En uno de los establecimientos, las actividades escolares se extenderán hasta el 22 de diciembre.

La reorganización surgió después de que un grupo de padres presentara un amparo (reclamo judicial para proteger un derecho) ante la Justicia Federal. El juez Leopoldo Rago Gallo ordenó a la UNSJ elaborar un plan concreto para garantizar la continuidad del ciclo lectivo y recuperar los días, las horas de clase y los contenidos pendientes.

Escuela de Comercio: más del 72% de los docentes ya cumplió con lo planificado

El informe de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín indica que más del 72% de los docentes había desarrollado los contenidos previstos para esta etapa del año. El 28% restante aplicaba alternativas didácticas para completar la enseñanza antes de que termine el ciclo lectivo.

La institución explicó que las medidas de fuerza no significaron una paralización total de la actividad educativa. Para reforzar el aprendizaje, puso en marcha clases de consulta, apoyo de lunes a sábado y acompañamiento de preceptores y asesores pedagógicos, además de aulas virtuales del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de la UNSJ.

El plan contempla actividades de refuerzo durante noviembre y mesas de examen hacia el cierre del año. Las familias deberán confirmar las fechas exactas con el cronograma oficial, ya que la documentación presentada incluye distintas versiones del calendario.

Colegio Central: clases y evaluaciones previstas hasta el 22 de diciembre

El Colegio Central Universitario Mariano Moreno sostuvo que la actividad académica continuó durante las medidas de fuerza, aunque con asistencia parcial, y que las familias recibieron información sobre las clases de cada jornada. Desde julio, la institución trabaja en acciones para sostener la continuidad pedagógica.

Tras una jornada institucional en la que los departamentos revisaron sus planificaciones, el colegio decidió vincular contenidos relacionados, modificar secuencias didácticas y reprogramar evaluaciones. El calendario reorganizado incluyó clases y evaluaciones hasta el 17 de octubre, una instancia de integración de aprendizajes entre el 19 y el 24 de ese mes, y actividades de recuperación del 26 al 31 de octubre.

Después de esas etapas, el esquema prevé nuevas evaluaciones, clases complementarias y propuestas de cierre. Según el cronograma informado, las actividades escolares se extenderán hasta el 22 de diciembre, con consultas pedagógicas, seguimiento individual y uso de aulas virtuales Moodle.

Escuela Industrial: una semana de consultas obligatorias en noviembre

La Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento reconoció que las medidas de fuerza y las discontinuidades en el dictado de clases tuvieron efectos distintos sobre los aprendizajes de los estudiantes. Desde abril, los departamentos trabajan con planillas que registran qué unidades fueron dictadas y cuáles quedaron pendientes.

A partir de ese diagnóstico, la escuela definió los temas que requieren mayor atención y reorganizó los cronogramas de evaluación para evitar que las pruebas se concentren en un mismo período. Un ejemplo es la unificación de dos prácticas de laboratorio de Química en una sola jornada, prevista para el 28 de octubre.

Entre las medidas se destaca una Semana de Clases de Consultas Obligatorias, del 16 al 20 de noviembre, pensada para que docentes y estudiantes retomen los temas fragmentados durante el año. El plan se completa con consultas regulares y seguimiento de las trayectorias escolares, aunque el informe no ofrece una cifra global de contenidos perdidos.

Qué cambia en el cierre del ciclo lectivo

Los tres colegios responden a las interrupciones con estrategias distintas, que incluyen consultas obligatorias, instancias de recuperación y cambios en los cronogramas de evaluación. Sin embargo, ninguno utiliza un criterio común para cuantificar cuántas horas de clase o contenidos deben recuperarse todavía.

Cómo se originó el reclamo de las familias

El amparo fue precedido por gestiones de padres autoconvocados de los tres colegios, que reunieron adhesiones para exigir que se garantizara el dictado de clases y se recuperaran las jornadas perdidas. A fines de agosto, el grupo juntó más de tres millones de pesos para afrontar los gastos legales, y durante septiembre sumó 189 firmas de respaldo.

La presentación llegó a la Justicia Federal el 24 de septiembre, con la representación de padres de diez alumnos. Según el registro elaborado por las propias familias, los estudiantes acumulaban 38 jornadas sin clases al momento del reclamo, un número que luego habría subido a 41.

El 9 de octubre, el juez Rago Gallo hizo lugar parcialmente a la medida cautelar y fijó un plazo de cinco días para presentar un plan de recuperación. El pedido de establecer un piso mínimo del 75% de prestación del servicio educativo durante los paros quedó pendiente de un análisis más profundo.

La UNSJ sostuvo que ya trabajaba desde julio en estrategias de recuperación pedagógica y argumentó que no tiene facultades para controlar las medidas sindicales. El 19 de octubre pidió a la Cámara de Apelaciones de Mendoza que revisara la cautelar, un planteo que todavía está en análisis mientras los tres colegios avanzan con sus calendarios.