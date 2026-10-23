Minería Locales 23 de octubre de 2026 Los Azules reactiva el campamento Candadito y avanza con el plan de obras hacia la construcción El Proyecto Los Azules reactivó los trabajos en el campamento Candadito, que ya opera nuevamente en modalidad normal luego de la desmovilización temporal dispuesta en julio pasado como medida preventiva ante condiciones climáticas adversas, priorizando la salud y seguridad de los trabajadores.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda Compartir

El campamento logístico intermedio conocido como "Candadito" cumple una función de apoyo y relevo para el personal y los equipos, está ubicado a 3.150 msnm, a 54 km de Villa Calingasta y a 79 km de Barreal y cuenta actualmente con capacidad habilitada para hasta 36 personas en sitio y con suministros asegurados de alimentos, agua y combustible. La reactivación permite avanzar con el plan de obras que acerca al proyecto a su próxima etapa, la construcción, que incluye la mejora del actual camino de acceso, el replanteo y obras de la nueva traza vial y la ejecución de alcantarillas. “La reactivación de Candadito es el resultado de un trabajo en el que ninguna área podía avanzar sola. Seguridad e Higiene, Caminos y Servicios Generales trabajamos de manera coordinada, junto con nuestra contratista de campamento, para recuperar los accesos, preparar las instalaciones y restablecer los servicios. Nuestra prioridad es siempre la seguridad de las personas y bajo esa premisa trabajamos. Que hoy volvamos a tener personal alojado en Candadito, con los servicios necesarios para esta etapa en funcionamiento, es un logro compartido de los equipos en terreno y de quienes acompañaron desde la base. Esa misma coordinación nos permitirá avanzar en el desarrollo del proyecto”, expresó Emmanuel Navarta, Superintendente de Servicios Generales. Con la mejora de las condiciones, el personal vuelve a trabajar en sitio tras la decisión de desmovilizar tomada en julio pasado con la premisa de resguardar la integridad de los trabajadores y evitar su exposición a un entorno climático riesgoso. Para Los Azules, la prioridad siempre serán sus trabajadores.