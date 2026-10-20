El fenómeno podría presentarse este martes por la tarde y repetirse el miércoles. El SMN advirtió ráfagas de más de 70 km/h en varias zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por la posible presencia de viento Zonda en distintos sectores de San Juan durante la tarde de este martes y también en la tarde del miércoles. La previsión alcanza a Ullum, Zonda y sectores de la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento. El dato importa porque se trata de un fenómeno que puede modificar la visibilidad, la temperatura y las condiciones de circulación en áreas urbanas y rurales.

Según el organismo nacional, el viento tendría velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Esa combinación suele asociarse con una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un ambiente muy seco. En términos prácticos, esas variables pueden afectar actividades al aire libre, el tránsito y tareas productivas expuestas a condiciones climáticas adversas.

Horario estimado

El portal Meteored indicó que el ingreso del viento proveniente del sector oeste sería recién cerca de las 20 de este martes. Ese dato ubica el posible inicio del fenómeno en horas de la noche, aunque la advertencia del SMN se mantiene para la tarde. La diferencia entre ambas referencias muestra que la evolución del evento dependerá de cómo avance la masa de aire sobre la provincia.

Áreas bajo seguimiento

La advertencia alcanza zonas de la Precordillera y departamentos del oeste y del centro sur provincial, con impacto potencial sobre sectores residenciales, rutas y actividades económicas sensibles al viento. En este tipo de episodios, la información oficial resulta clave para definir medidas preventivas y ajustar operativos locales. El seguimiento de la evolución meteorológica será central durante las próximas horas, en especial en los sectores incluidos por el SMN.

Próxima evolución

La continuidad del fenómeno durante el miércoles dependerá de las condiciones atmosféricas que se registren en la provincia. Por ahora, la referencia disponible es la advertencia oficial emitida por el SMN y la estimación horaria difundida por Meteored. En ambos casos, el punto a seguir es si el viento logra instalarse con la intensidad prevista y durante cuánto tiempo se mantendrán las ráfagas sobre San Juan.