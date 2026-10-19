Los comercios sanjuaninos cerraron el Día de la Madre con una caída interanual del 2,5% en las ventas, pese a las promociones y a la renovación de vidrieras aplicadas por los negocios para atraer clientes. El dato fue informado por Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, en una entrevista con Radio Mil20, donde además precisó que el ticket promedio se ubicó en $46.000.

Rodríguez sostuvo que la mayor circulación de personas por las zonas comerciales no se tradujo en un aumento del consumo. “No se vio reflejado en el ticket porque la gente ha gastado lo justo y necesario”, afirmó. La observación ubica el resultado de la fecha en un contexto de demanda contenida, aun cuando la actividad comercial buscó aprovechar una de las jornadas de mayor movimiento del calendario minorista.

El dirigente señaló que el balance fue mejor de lo que muchos comerciantes preveían, aunque insistió en que la preocupación central está en la continuidad del retroceso. “Las caídas en las ventas ya venimos hace como 20 meses, a nivel nacional y a nivel provincial”, dijo, al vincular el escenario con las dificultades de la economía para recomponer el consumo cotidiano. La referencia incluye tanto la situación local como la evolución del mercado en el resto del país.

Diferencias de medición Rodríguez también explicó por qué los números de San Juan pueden no coincidir con los difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Según indicó, cada relevamiento contempla rubros con distinto peso según la provincia, lo que modifica el resultado final. “Son diferentes formas de medir y eso hace que tengamos diferencias”, sostuvo, al remarcar que algunos productos y servicios vinculados con los regalos para las madres tienen un comportamiento particular en el mercado local.

Agenda comercial De cara a los próximos meses, la entidad trabaja en nuevas iniciativas para intentar reactivar la actividad. Rodríguez adelantó que preparan eventos y acciones comerciales para noviembre y los primeros días de diciembre, con el objetivo de estimular las compras antes de las fiestas de fin de año. También recordó que diciembre suele ser el mes de mayor actividad comercial en San Juan, mientras que noviembre aparece como uno de los períodos más complejos para el sector.

En ese marco, el titular de la Cámara describió un escenario de locales vacíos, cierres, traslados y aperturas que conviven en distintos puntos del centro sanjuanino y también en Rawson. A la vez, mencionó que algunos comerciantes reducen la superficie de sus negocios para afrontar los costos de alquiler. “Algunos dividen el local en dos, hablan con el propietario y dicen: ‘Ya no te puedo pagar todo, alquilá la otra parte’”, relató.

Turismo de eventos Rodríguez sumó que el trabajo conjunto con el Bureau de Eventos de San Juan permite anticipar la llegada de congresos y otras actividades a la provincia. Según explicó, conocer con anticipación cuántas personas arribarán y a qué tipo de evento asistirán facilita la preparación de propuestas comerciales para captar parte de ese movimiento. El objetivo, indicó, es que los visitantes incorporen las compras a su estadía en San Juan, en un contexto en el que el comercio busca sostener actividad y empleo en los meses previos a la temporada alta de fin de año.