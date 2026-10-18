La Cámara de Comerciantes Unidos informó una baja interanual en el volumen de operaciones. El ticket promedio fue de $60.000 y seguirán las promociones.

Las ventas por el Día de la Madre registraron una caída del 1% en San Juan frente al mismo período del año pasado, según un relevamiento de la Cámara de Comerciantes Unidos. La entidad informó además que el ticket promedio fue de $60.000 por compra, en una fecha clave para el comercio minorista de la provincia.

El informe atribuyó parte del desempeño a las condiciones climáticas y al movimiento moderado durante los días previos. Según la cámara, el mayor flujo de consumidores se concentró el sábado, cuando se produjo la principal concurrencia al centro sanjuanino para la compra de regalos. Ese comportamiento volvió a mostrar la tendencia a postergar decisiones de consumo hasta el último momento.

Rubros más elegidos En el detalle por categorías, la cosmética y la perfumería encabezaron las preferencias de los compradores. Luego se ubicaron el calzado, los electrodomésticos y los productos electrónicos. Más atrás quedaron la indumentaria, los accesorios, las flores y los desayunos, de acuerdo con el relevamiento difundido por la entidad empresaria.

Si bien la variación interanual fue negativa, desde la Cámara de Comerciantes Unidos señalaron que las acciones para sostener el consumo seguirán durante el resto del mes. Los comercios adheridos mantendrán promociones y opciones de financiación en 3 y 4 cuotas sin interés, una herramienta que apunta a sostener el nivel de operaciones en un contexto de demanda acotada.

El dato deja como variable a seguir la evolución de esas promociones en las próximas semanas, en particular en los locales que dependen de fechas comerciales para compensar la baja actividad de otros períodos. También permite medir si la financiación logra revertir, al menos parcialmente, el comportamiento de compra observado en torno al Día de la Madre.