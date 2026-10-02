La Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias realizará la entrega de los alimentos durante todo el mes y para los beneficiarios de cada departamentos.

El cronograma de entrega de módulos alimentos para las personas con diagnóstico de celiaquía es el siguiente:

En el departamento San Martín, el viernes 2, de 9. A 11.30 horas, en el Centro de Jubilados, Luis Gonzaga del Barrio Pie de Palo.

El martes 6, de 9 a 10.30 horas, en el CAPS Arturo de la Colina del departamento 9 de julio y de 11 a 12.30 horas, en el Hospital Santa Rosa del departamento 25 de mayo.

En Valle Fertil, el miércoles 7, de 9.30 a 11.30 horas, en las oficinas de Acción Social.

En Jachal, el jueves 8, desde las 9.30 hs en el CIC Niquivil y de 10 a 12 horas, en el Hospital San Roque.

El día viernes 9, de 9.30 a 11 horas, en la Ac. Social de Zonda y de 11.30 a 12.30 horas, en el CIC de Ullum.

En Caucete, se entregarán los módulos los días 13 y 14 de octubre, por única vez en el Sindicato En LUZ y FUERZA, ubicado en Diagonal Sarmiento al 634, en horario de 9.30 a 11.30 horas.

En Iglesia, el jueves 15, de 9.30 a 11 hs, en el CIC Las Flores y de 11.30 a 12.30 hs, en el Hospital Perón de Rodeo.

En Sarmiento, el día viernes 16, de 9.30 a 11 hs, en el CIC de Villa Media Agua y de 11.30 a 12.30 hs en el CIC de Los Berros.

En Angaco, el lunes 19, de 9.30 a 11.30 hs, en el Hospital Dr. Rizo Esparza.

En Calingasta, el jueves 22, a la hora 10 en el Hospital Villa Calingasta y a la hora 11, en el Hospital Dr. Cantoni de Barreal.

En Capital, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Albardón, los días 23, 26,27, 28 y 29 de octubre, de 8 a 13 horas, en el depósito del ministerio y para todos los rezagados, el día viernes 30 de octubre, de 8 a 13 hs, en el Depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.