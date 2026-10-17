Las tormentas del jueves 15 de octubre provocaron filtraciones y deterioros en casas de varias localidades del departamento. Hubo asistencia con alimentos, protección y elementos de primera necesidad.

Las precipitaciones registradas el jueves 15 de octubre dejaron consecuencias en distintos sectores de Jáchal, donde 84 personas pertenecientes a 20 familias sufrieron daños en sus viviendas. Tras las lluvias, se desplegó un operativo para relevar las condiciones de los hogares y brindar ayuda a quienes resultaron afectados.

Las localidades de La Frontera y Villa Mercedes concentraron la mayor cantidad de casos. También se detectaron inconvenientes en Huerta de Huachi, Tamberías y Tres Esquinas, donde los equipos realizaron recorridos para evaluar los daños y establecer qué necesitaba cada familia.

Entre los principales problemas se encontraron filtraciones en los techos, deterioros en diferentes sectores de las casas y la necesidad de conseguir materiales para reparar las estructuras afectadas por el agua. Ese relevamiento permitió dimensionar el alcance del impacto en viviendas dispersas en varias localidades del departamento.

Asistencia y prioridades

La ayuda se organizó de acuerdo con las necesidades relevadas en cada vivienda. Durante el operativo se distribuyeron elementos para proteger los hogares, alimentos y artículos esenciales para el descanso, con prioridad para las familias que atravesaban las situaciones más complejas.

Además, los relevamientos prestaron especial atención a las viviendas donde residen niños, adultos mayores y personas con problemas de salud, debido a las dificultades que pueden enfrentar ante este tipo de contingencias. De esta manera, el operativo permitió identificar los daños ocasionados por las precipitaciones y acercar asistencia a los damnificados en distintos puntos del departamento.

Las familias afectadas continúan con las tareas necesarias para recuperar las condiciones de sus hogares, mientras persiste la evaluación de los daños y de las necesidades materiales para las reparaciones.