El director de Contingencias y Registro de Productores de San Juan, Alberto Gallardo, confirmó que cerró el plazo para denunciar los daños causados por las últimas heladas en la provincia y que el relevamiento preliminar supera las 19.000 hectáreas afectadas. Con ese cuadro, la administración provincial evalúa solicitar la declaración de emergencia agropecuaria, un mecanismo que habilita asistencia y alivios para los productores alcanzados. La definición dependerá ahora del cierre técnico de las presentaciones y de la gestión posterior ante la Nación.

Gallardo indicó que se registraron aproximadamente 1.350 denuncias y que todavía resta completar documentación de un grupo de productores. También precisó que quienes no formalizaron el trámite dentro del plazo quedaron fuera del esquema, salvo que un nuevo evento climático abra otra ventana de inscripción. Ese dato resulta central porque define qué establecimientos podrán quedar incluidos en la eventual asistencia oficial.

Distribución del daño

El funcionario señaló que los departamentos más golpeados fueron Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete, San Martín y 9 de Julio. En cuanto a los cultivos, afirmó que la vid fue la más afectada, con casi 15.000 hectáreas, seguida por el olivo. Esa distribución importa porque la magnitud del daño no es homogénea y condiciona tanto la evaluación técnica como la futura asignación de recursos.

Revisión técnica y asistencia

Gallardo explicó que los equipos técnicos ya revisaron unas 1.050 denuncias para constatar la gravedad de los daños. Ese procedimiento apunta a los pequeños productores y permite elaborar un informe que luego se liquida y se envía a Calidad San Juan, la entidad que transfiere la ayuda económica según la superficie y el cultivo perjudicado. La instancia administrativa es relevante porque determina el universo de beneficiarios y el monto de la asistencia.

Próximos pasos

El director de Contingencias sostuvo que, por el nivel de afectación registrado, la Provincia planteará la posibilidad de declarar la emergencia agropecuaria. Si la Nación la ratifica, los productores alcanzados podrán acceder a prórrogas crediticias y beneficios impositivos. La variable a seguir es la resolución provincial y, después, la validación nacional del pedido, que definirá el alcance final de las medidas de alivio.