El examen de ingreso a los colegios preuniversitarios será el 30 de noviembre. Habrá un simulacro previo y la información operativa se difundirá en un folleto oficial.

El proceso de ingreso a los colegios dependientes de la UNSJ tendrá este año una modificación central: las pruebas de Lengua y Matemática se rendirán en una sola jornada, prevista para el 30 de noviembre. Hasta ahora, las evaluaciones se distribuían en días distintos, por lo que el cambio altera la organización habitual del examen y la preparación de los aspirantes.

Las pruebas se tomarán de manera simultánea en dos establecimientos de referencia: la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y el Colegio Central Universitario. La decisión concentra en un mismo día el tramo principal del ingreso a los institutos preuniversitarios y obliga a ajustar la logística de sedes, horarios y circulación de postulantes.

Simulacro previo

Para acompañar la adaptación al nuevo esquema, los Cursos de Nivelación prevén un simulacro anterior al examen, aunque todavía no se informó la fecha. Esa instancia buscará reproducir la dinámica del día de evaluación y servir como preparación para los estudiantes que aspiran a ingresar a los colegios de la universidad.

Información oficial pendiente

Las autoridades universitarias anticiparon que en los próximos días estará disponible el folleto informativo oficial, donde se detallarán los cronogramas de inscripción, la asignación de sedes y las pautas operativas. Ese material será clave para ordenar el proceso, ya que aún restan definiciones sobre la implementación concreta del nuevo formato.

Con la fecha ya fijada y el simulacro en preparación, el próximo paso será la publicación de la guía oficial, que deberá precisar los requisitos y la secuencia administrativa del ingreso. Hasta entonces, el dato central confirmado es que ambas materias se evaluarán el mismo 30 de noviembre.