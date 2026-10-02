La universidad aprobó dos propuestas para la cohorte 2027. Una será de grado y la otra técnica, con foco en construcción.

La Universidad Nacional de San Juan incorporará desde 2027 dos nuevas carreras vinculadas con la prevención de accidentes, las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores. Las propuestas dependerán de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y podrán cursarse bajo modalidad virtual.

El Consejo Superior de la UNSJ aprobó la creación de la Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral y de la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción. La decisión amplía la oferta académica de la casa de estudios en un área asociada a la prevención de riesgos en ámbitos productivos y de obra. También introduce una alternativa de cursado sin presencialidad habitual, lo que puede facilitar el acceso de estudiantes de San Juan y de otras provincias.

Duración y alcance

La carrera de grado tendrá una extensión de cuatro años, mientras que la tecnicatura podrá completarse en dos años. En el segundo caso, la orientación estará específicamente dirigida a la industria de la construcción. Según la información difundida, ambas formaciones apuntan a brindar herramientas para identificar y prevenir riesgos, analizar condiciones de seguridad y participar en estrategias para reducir accidentes y enfermedades profesionales.

Inscripción y difusión

La FAUD ya habilitó un espacio web para la nueva cohorte y comenzó a recibir datos de personas interesadas en mantenerse informadas sobre el lanzamiento. Por el momento, no se informó cuándo abrirá el período de inscripción ni se difundieron de manera completa los requisitos de ingreso y los planes de estudio. Esa definición será clave para determinar el alcance efectivo de la convocatoria y el inicio del trámite de admisión.

Próximos pasos

Las personas interesadas pueden dejar sus datos personales y de contacto para recibir novedades oficiales sobre ambas propuestas. Con estas incorporaciones, la UNSJ suma una carrera de grado a una formación que ya tenía antecedentes institucionales en higiene y seguridad laboral. La confirmación del cronograma de inscripción y de las condiciones académicas será el dato a seguir en la etapa siguiente.