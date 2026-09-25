La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud extendió el trámite online para ingresar a Medicina. La nueva fecha límite es el martes 29 de septiembre de 2026.

La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) extendió el plazo de preinscripción online para quienes quieran comenzar la carrera de Medicina.

Según informó la institución, el trámite podrá completarse hasta el martes 29 de septiembre de 2026. La medida amplía el margen para aspirantes que aún no habían formalizado la inscripción y buscan iniciar su formación universitaria en la casa de estudios sanjuanina.

Asesoramiento administrativo La EUCS mantiene disponible un servicio de asesoramiento administrativo para quienes necesiten ayuda o tengan dudas vinculadas con el proceso de inscripción. La asistencia apunta a acompañar la carga de datos y la resolución de consultas operativas durante el período habilitado.

Las consultas pueden realizarse por WhatsApp al 264 445 2211, únicamente mediante mensajes. Ese canal queda como vía de contacto para quienes todavía deban completar el trámite online.

Con la prórroga, la definición inmediata pasa por el cierre del período de preinscripción el 29 de septiembre de 2026. Hasta entonces, la UNSJ mantendrá abierto el acceso al trámite para el ingreso a Medicina.