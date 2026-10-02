La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó este viernes el primer pronóstico hídrico para el ciclo que va de octubre de 2026 a septiembre de 2027. El estudio estima que el Río San Juan aportará un promedio de 1.653 hectómetros cúbicos (Hm³), lo que representa un incremento del 120% respecto del ciclo anterior. El dato es relevante para la planificación del consumo, el riego y la administración de los embalses de la provincia.

El cálculo fue elaborado por el ingeniero Oscar Dölling, director del Programa Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. La presentación se realizó este mediodía en una charla técnica en la Expo Innova Cuyo, en Pocito. El especialista indicó además que el estudio prevé un escenario máximo de 1.817 Hm³ y uno mínimo de 1.489 Hm³.

Para comparar con el ciclo que acaba de terminar, que registró 753 Hm³, Dölling tomó las mediciones de la estación de aforos del kilómetro 101, dependiente de la Dirección de Hidráulica de la provincia. El pronóstico también se apoya en imágenes satelitales del sensor MODIS, de la NASA, que registran la superficie de nieve acumulada en la cordillera. Según el estudio, la cifra difundida en redes sociales sobre un eventual ingreso de hasta 4.000 Hm³ no surge de ese relevamiento.

Caudal mensual proyectado

La estimación ubica el caudal medio del río en 51,1 metros cúbicos por segundo (m³/s) para octubre, con un ascenso a 70,6 m³/s en noviembre y un pico de 78,3 m³/s en diciembre. Desde enero de 2027 comenzaría una baja gradual, con 75,5 m³/s en enero y 63,3 m³/s en febrero. Luego, el flujo se mantendría en niveles más moderados, entre 38 m³/s en agosto y 49,5 m³/s en marzo.

Embalses y próximos informes

Dölling señaló que, si se cumple el escenario máximo de 1.817 Hm³, los tres embalses del sistema del río —Caracoles, Punta Negra y Ullum— podrían alcanzar su capacidad máxima. También advirtió que el fenómeno climático El Niño podría favorecer tormentas de verano más intensas y episodios de granizo, una variable que ya había sido anticipada por autoridades provinciales. La provincia aún espera el pronóstico hídrico oficial del Departamento de Hidráulica.

El secretario de Recursos Hídricos, David Devia, indicó que ese informe oficial estará disponible recién en la segunda quincena de octubre. Hasta entonces, el trabajo de la UNSJ queda como la referencia técnica más temprana para proyectar la disponibilidad de agua en la próxima temporada. La evolución de las nevadas y de las precipitaciones en la cordillera seguirá siendo la variable central para confirmar o ajustar esas previsiones.