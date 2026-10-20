La preinscripción online será del 9 al 13 de noviembre. Los exámenes de Lengua y Matemática se tomarán el 30 de ese mes.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó el cronograma de ingreso para sus escuelas preuniversitarias, con una preinscripción online prevista entre el 9 y el 13 de noviembre. El proceso incluye luego los exámenes de Lengua y Matemática, programados para el 30 de noviembre.

La convocatoria alcanza a quienes aspiren a ingresar a la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario. En ese marco, el calendario definido por la casa de estudios ordena las etapas administrativas y académicas que deberán cumplir los postulantes.

El esquema anunciado por la UNSJ establece primero la inscripción por internet y después la instancia de evaluación. Esa secuencia permite a las familias y a los estudiantes prever con anticipación la documentación y la preparación necesaria para el ingreso.

Con este cronograma, la universidad deja fijadas las fechas centrales del proceso de admisión para el ciclo correspondiente. El próximo hito será la apertura de la preinscripción en noviembre, seguida por la toma de exámenes al cierre de ese mes.