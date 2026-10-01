El conflicto docente en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) acumula 41 días sin clases este año por paros y alcanzó a los tres colegios preuniversitarios de la institución. Un grupo de padres autoconvocados de la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para reclamar que se garantice la continuidad del dictado y se exhiba un plan de recuperación de los días obligatorios. El planteo incluye la posibilidad de una medida cautelar, es decir, una orden urgente mientras se tramita el expediente.

El abogado Mariano Domínguez, representante de las familias, sostuvo que la presentación apunta a asegurar la continuidad de las clases para los alumnos de los tres establecimientos. Según explicó, el reclamo se apoya en la afectación de un derecho educativo que, a criterio de los presentantes, quedó comprometido por las interrupciones reiteradas. La definición sobre el alcance de la medida quedó en manos del fuero federal.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, evitó anunciar una decisión propia para reponer los días perdidos y afirmó: “Eso lo determinará la justicia, no está en mis manos”. En paralelo, atribuyó el conflicto a la falta de actualización salarial y al recorte del financiamiento universitario por parte del Gobierno Nacional. Esa posición coloca el reclamo en el marco más amplio del financiamiento del sistema universitario y de la negociación con el sector docente.

Planes de recuperación

La coordinadora de los colegios preuniversitarios, Gisela Suligoy, señaló que cada escuela trabaja sobre su propio calendario porque las tres instituciones tienen proyectos pedagógicos distintos. “Cada una tiene su proyecto pedagógico y lo está adecuando de acuerdo a eso”, indicó. En ese esquema, el Colegio Central Universitario será el primero en extender el ciclo lectivo, con una semana adicional de clases.

Suligoy aclaró que la recuperación no será uniforme, porque algunos docentes no adhirieron a los paros y ya completaron el dictado de sus materias. En la Escuela Industrial, en tanto, las autoridades siguen relevando cuántas horas efectivas se perdieron para definir los pasos siguientes. “Están armando estadísticas para ver justamente esto. Es un trabajo bastante difícil”, dijo.

Mientras se ajustan los calendarios, los equipos directivos de los tres colegios trabajan en la selección de contenidos mínimos que deberán ser alcanzados antes de fin de año. El objetivo es preservar los ejes centrales del programa ante la cantidad de jornadas sin actividad. La respuesta judicial al amparo y la definición final de cada plan de recuperación quedaron como las variables a seguir en las próximas semanas.