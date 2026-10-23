La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) desistió de llevar a la Cámara de Apelaciones de Mendoza el planteo contra la medida cautelar dictada por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, al entender que la presentación de los planes de acción de los tres colegios preuniversitarios cumplió con lo ordenado. La decisión fue aceptada por el magistrado, por lo que la causa seguirá, por ahora, en el fuero federal de San Juan. El expediente se originó en el reclamo de un grupo de padres autoconvocados por la cantidad de días de paro en los colegios dependientes de la universidad.

La medida cautelar había ordenado a la UNSJ presentar un plan concreto para garantizar la continuidad del ciclo lectivo 2026 y recuperar días, horas de clase y contenidos curriculares afectados. Según la agrupación de padres, los paros acumulaban 42 jornadas en lo que va de 2026. En respuesta, la universidad presentó el “Plan Extraordinario de Continuidad y Recuperación Pedagógica del ciclo lectivo 2026”, que comunicó al juez y luego a la comunidad educativa el martes pasado.

La presentación oficial incluye tres documentos, uno por cada institución: la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno. De acuerdo con la información judicial, el cierre del ciclo lectivo tendrá instancias de consulta, recuperación pedagógica y evaluaciones durante noviembre y, en algunos casos, hasta diciembre. La UNSJ sostuvo que cada instituto viene aplicando medidas “gradual, secuencial y programada” desde el inicio del ciclo lectivo.

Respuesta de los padres Los padres autoconvocados rechazaron la propuesta y afirmaron que no contempla una recuperación efectiva de las clases perdidas por los paros docentes y no docentes. También cuestionaron el uso de aulas virtuales para compensar los días sin actividad presencial. En un comunicado, señalaron que “el plan no agrega ni un solo día de clase. En lugar de recuperar tiempo, recorta contenidos para que entren en las semanas que quedan. Eso no es recuperar: es achicar”.

En la documentación presentada ante la Justicia, la UNSJ afirmó que los colegios preuniversitarios ya venían adoptando acciones para sostener la continuidad pedagógica y administrativa, con intervención de autoridades y docentes de las distintas áreas. También sostuvo que esos mecanismos se reforzaron a partir de la decisión judicial. Además, indicó que, cuando por razones de fuerza mayor o meteorológicas se suspendieron actividades presenciales por seguridad de estudiantes y personal, la actividad pasó a modalidad virtual. La universidad agregó que las autoridades escolares mantuvieron contacto con los padres que solicitaron información sobre el avance académico.

Con ese argumento, la UNSJ presentó el desistimiento del recurso de apelación contra la sentencia del 09/10/2026, al considerar cumplida la cautelar. El juez Leopoldo Rago Gallo aceptó esa decisión, lo que deja la discusión en el ámbito federal sanjuanino y evita, por ahora, la intervención de la cámara mendocina. En paralelo, la universidad dejó asentado que, si recae una resolución desfavorable, evalúa interponer el recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de la Ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.