La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) organizará este martes 20 de octubre un conversatorio sobre el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo local, en un contexto de cambios en la producción de noticias, los criterios editoriales y las condiciones de trabajo en las redacciones. La actividad se realizará a las 18 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales, con entrada libre y gratuita. Además, se entregarán certificados de asistencia.

El encuentro llevará por título “Periodismo en tiempos de IA ¿Quiénes y cómo hacen la noticia?” y reunirá a representantes de cinco medios digitales de San Juan. Participarán Belén Ferrer Torrent, de Info U; Javier Tello, de Diario La Provincia SJ; Natalia Caballero, de Tiempo de San Juan; Mario Romero, de Diario de Cuyo; y Alejandro Pellegrinuzzi, de Diario Huarpe.

Debate profesional

Según la convocatoria, los periodistas compartirán experiencias y miradas sobre los cambios que atraviesa la actividad, con foco en el uso de la inteligencia artificial generativa, las decisiones que se toman en los espacios de trabajo y las condiciones laborales del sector. La propuesta apunta a poner en común criterios de producción y a discutir cómo estas herramientas modifican tareas que hasta ahora dependían de procesos enteramente humanos.

Intercambio con estudiantes

La jornada también buscará vincular a profesionales en ejercicio con estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social. El objetivo es contrastar la experiencia de quienes producen noticias a diario con las inquietudes de quienes se preparan para ingresar al mercado laboral. En ese marco, el conversatorio funcionará como un espacio de formación y actualización sobre un fenómeno que ya incide en las rutinas periodísticas.

70 años de la Escuela

La actividad se inscribe en las acciones por el 70.º aniversario de la creación de la Escuela de Periodismo en San Juan. Ese aniversario aporta el marco institucional de la propuesta y recupera la historia de la formación periodística en la provincia, al tiempo que coloca en agenda un debate sobre los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías en los medios. La asistencia será libre y gratuita, y la entrega de certificados quedó prevista para quienes participen del encuentro.