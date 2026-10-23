El Teatro del Bicentenario abrió las funciones de la ópera de Verdi por su décimo aniversario. La producción seguirá el sábado 24 y el lunes 26 de octubre.

Gentileza: Diario Huarpe.

El Teatro del Bicentenario presentó La Traviata con sala colmada y una ovación al cierre de la función, en una puesta renovada de la ópera de Giuseppe Verdi. La obra volvió a escena en San Juan con una propuesta que combina tradición y una mirada escénica contemporánea.

El regreso de esta producción se inscribe en las actividades por el 10° aniversario de la institución cultural sanjuanina. Según la información difundida, la realización fue articulada con el Teatro Colón, en una coproducción que permitió renovar el montaje.

Puesta escénica

La dirección escénica estuvo a cargo del español Emilio Sagi, con una estética minimalista, moderna y elegante. La escenografía fue diseñada por Daniel Bianco y el vestuario por Renata Schussheim, con incorporación de toques de color. La iluminación acompañó el desarrollo dramático de cada acto y reforzó la atmósfera de la historia.

En los roles principales participaron la soprano argentina Laura Pisani, radicada en Alemania, como Violetta Valéry; el tenor Diego Bento como Alfredo; y el barítono Omar Carrión como Giorgio Germont. La propuesta musical estuvo bajo la dirección del maestro Marcelo Ayub.

Elenco y formación

La formación que acompañó la función estuvo integrada por la Camerata San Juan, la Orquesta Escuela y músicos de la Sinfónica. A ese conjunto se sumó el coro del programa de formación en Ópera del propio TB. La producción se apoyó en ese esquema artístico y pedagógico, que concentra recursos locales y formación especializada.

Con esta función, el teatro abrió una nueva etapa de presentaciones dentro de su programación aniversario. Las próximas funciones están previstas para el sábado 24 y el lunes 26 de octubre.