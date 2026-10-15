El Teatro del Bicentenario invita a descubrir el detrás de escena de la ópera en una variada programación con recitales y teatro del 15 al 18 de octubre.

La agenda cultural de San Juan propone cuatro días de música, teatro y expresiones artísticas en distintos espacios de la provincia. Habrá recitales, talleres y actividades vinculadas con la cultura urbana para elegir cómo disfrutar el fin de semana.

La programación comenzará el jueves 15 en el Chalet Cantoni Casa Cultural, con un taller de tejido a crochet en hilo de yute. La actividad se desarrollará de 17:30 a 21 h. Para obtener información e inscribirse, se puede llamar al 2644673860.

Asimismo, en la Biblioteca Infantil Provincial Juan Pablo Echagüe comenzará la segunda tanda del taller "Contalo Cantando", destinado a niños de seis a diez años. La propuesta explora la música a través del juego y se dictará este jueves 15 de 18:30 a 20 h, con inscripción previa por mensaje privado en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el Teatro del Bicentenario brindará una experiencia especial para asomarse a los ensayos de la ópera "La Traviata", permitiendo descubrir el trabajo detrás de escena antes del estreno. Las citas serán el jueves 15 y viernes 16 a las 15:30 h, y el sábado 17 a las 18 h, con reserva previa al 2646018626 por cupos limitados. Además, se ofrecen visitas guiadas de lunes a sábados a las 10:30, 18 y 19 h, y los domingos a las 18 h en modalidad exprés.

En cuanto a las artes visuales, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson mantiene abiertas sus salas de martes a domingos de 12 a 20 h, con visitas guiadas espontáneas de 13 a 19:30 h y entrada gratuita los domingos. A su vez, exhibe la muestra homenaje "Buscar la forma: Mirta Romero" en el hall del Teatro del Bicentenario. Mientras tanto, en el Chalet Cantoni continúa disponible la muestra "La letra con sangre entra", de Alberto Sánchez Maratta y Belén Ramírez Guiñazú, de lunes a jueves de 9 a 13 h y de 17 a 20 h, y los viernes de 9 a 13 h.

Por otro lado, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero abre sus puertas para la exhibición y venta de artesanías de martes a viernes de 9 a 14 h y los sábados de 9 a 20 h, con entrada libre y gratuita en su sede de Avenida España 330 Norte.

El viernes 16 habrá dos propuestas musicales para disfrutar. A las 20 h, el Chalet Cantoni recibirá a Vibra AlternaBANDAS, con las presentaciones de Temblores y Efe4. La entrada será libre y gratuita, sin inscripción previa.

Más tarde, a las 21 h, Los Tipitos llegarán al Teatro Sarmiento con un recorrido por más de tres décadas de trayectoria. El repertorio incluirá clásicos como "Campanas en la noche", "Silencio", "Brujería" y "Algo", junto con sus composiciones más recientes. Las entradas están disponibles en EntradaWeb.

El sábado 17 será el turno del folklore con Ahyre, que se presentará a las 22 h en el Teatro Sarmiento. El grupo combinará composiciones propias y versiones renovadas de clásicos, con armonías vocales que unen la raíz folklórica y los sonidos contemporáneos. Las entradas se pueden conseguir a través de TuEntrada.

Por su parte, el domingo 18 la cultura urbana tendrá su espacio en el Centro Cultural Conte Grand. Desde las 16 h se realizará Nacional Hip Boss, una competencia que llegará por primera vez a San Juan y reunirá a más de diez artistas de distintas provincias.

La jornada incluirá una competencia nacional femenina y disidente, además de un show en vivo de La Prima X Canter junto a Victoria Boicot. También habrá una batalla escrita, una muestra y mercado de arte urbano, una feria de emprendimientos y la proyección con estreno nacional del documental "Cypher Sabio".

Para cerrar el fin de semana, el Teatro Sarmiento recibirá la comedia "Empieza con D, siete letras", el domingo 18 a las 20:30 h. Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Eduardo Blanco y Victoria Almeida. Las entradas para la función están disponibles en EntradaWeb.

De esta manera, la agenda reúne distintas propuestas para recorrer los espacios culturales de San Juan y disfrutar de la música, el teatro y las expresiones artísticas durante todo el fin de semana.