El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección de Control Operativo, lleva adelante desde hace dos años el recambio progresivo de aproximadamente 15.000 tubos fluorescentes por tecnología LED en el Centro Cívico. Según esa repartición, la intervención permitió reducir a la mitad el consumo eléctrico asociado a esas luminarias. El proceso forma parte de la modernización de la iluminación del edificio y se encuadra en una política de eficiencia energética sobre infraestructura pública.

Los tubos reemplazados consumían 36 watts cada uno, mientras que los nuevos equipos LED utilizan 18 watts. Ese cambio técnico explica la reducción del consumo, sin alterar la prestación lumínica del sistema, de acuerdo con la información oficial difundida por el área. La medida tiene impacto directo sobre el gasto energético del edificio y sobre la gestión de los equipos retirados.

Tratamiento de material almacenado

En paralelo, la Dirección de Control Operativo trabaja con la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable para dar tratamiento a los artefactos retirados durante los recambios. En ese marco, se comenzó a procesar un stock de antiguos tubos fluorescentes que permanecían almacenados en un depósito ubicado en el predio del Estadio del Bicentenario. Se trata de 15.000 tubos, con un peso total estimado de 3,5 toneladas.

El tratamiento requiere un procedimiento específico por los componentes que contienen esos tubos. Para ello se instaló un equipo que los tritura mientras un sistema de aspiración captura el vapor de mercurio y el fósforo liberados durante el proceso, según la descripción oficial. Luego, el material pasa por distintas etapas de filtrado y una instancia final con carbón activado. El equipo tiene capacidad para procesar aproximadamente 400 tubos por día y los filtros deben recambiarse después de entre 800 y 1.000 tubos.

Operativo conjunto

La instalación y puesta en funcionamiento del sistema fue posible por el trabajo conjunto entre ambas áreas del Gobierno provincial. En el operativo intervinieron Diego Moreno, responsable de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), y Santiago Ceballos, subsecretario de Residuos. La intervención permite resolver al mismo tiempo la renovación tecnológica de la iluminación y la disposición de un pasivo acumulado de años anteriores. El seguimiento del proceso queda atado a la capacidad diaria de tratamiento y al recambio periódico de filtros, que condicionan el ritmo de avance de la operatoria.