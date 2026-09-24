Se trata de la primera de las cuatro secciones previstas para recuperar este corredor. La obra comprende el tramo Tucunuco–San Roque e incluye ensanche, pavimentación, nuevas banquinas y mejoras en el sistema de drenaje y seguridad vial.

El Gobierno de San Juan llamó a licitación para ejecutar la primera de las cuatro secciones previstas para la recuperación de la Ruta Nacional 40 Norte. La intervención comprende aproximadamente 28 kilómetros entre Tucunuco y San Roque, en Jáchal.





La obra forma parte del Plan de Conservación y Mejoramiento de la Red Vial de la Provincia y se ejecutará en el marco del convenio suscripto entre el Gobierno de San Juan y la Dirección Nacional de Vialidad.





Actualmente, este sector presenta un elevado grado de deterioro, producto del agotamiento de la vida útil del pavimento y la falta de intervenciones periódicas de conservación y refuerzo. A esto se suman deficiencias en alcantarillas, sifones y otras obras de drenaje, que afectan las condiciones de transitabilidad y seguridad.





Cómo quedará la Ruta 40





La intervención permitirá recuperar y ensanchar la calzada existente. Actualmente, la ruta tiene un ancho promedio de 6,30 metros y, una vez ejecutada la obra, alcanzará los 7,30 metros.





El tramo mantendrá un carril por sentido de circulación, uno hacia el norte y otro hacia el sur. Además, se construirán banquinas de tres metros a cada lado: un metro pavimentado y dos metros de material granular.





Los trabajos contemplan pavimentación y repavimentación con concreto asfáltico en caliente, reconstrucción de sectores deteriorados y ejecución de un nuevo paquete estructural en las zonas donde se amplíe la calzada.





También se intervendrán alcantarillas y sifones, se realizarán alteos donde sea necesario y se mejorará el sistema de drenaje. La obra se completará con sistemas de contención lateral, demarcación horizontal y nueva señalización vertical.





Estas intervenciones permitirán mejorar la transitabilidad, reforzar la seguridad vial y prolongar la vida útil de la ruta.





Un corredor estratégico para el norte de San Juan





La Ruta 40 constituye la principal conexión entre la ciudad de San Juan y Jáchal y es un corredor clave para la integración territorial y el desarrollo de las actividades productivas, turísticas y mineras del norte provincial.





Durante 2025, en el sector Tucunuco–San Roque se registró un tránsito medio diario anual de 831 vehículos. A su vez, se prevé un crecimiento de la circulación asociado al desarrollo de la actividad minera y al consecuente incremento del transporte de cargas, servicios y vehículos particulares.





Por este motivo, el proyecto no sólo apunta a recuperar las condiciones actuales de la ruta, sino también a adecuar su infraestructura a las demandas futuras del corredor.





La obra cuenta con un presupuesto oficial de $26.103.057.000, a valores de septiembre de 2026, y establece un plazo de ejecución de 540 días corridos.