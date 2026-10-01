La actividad será en la Plaza del Bicentenario, de 9 a 12:30, con propuestas didácticas sobre circulación segura. La iniciativa se enmarca en el Día del Camino y la Seguridad Vial.

La Policía de San Juan, a través de la Dirección D-7, realizará el lunes 5 de octubre una jornada educativa para niños en la Plaza del Bicentenario, en San Juan. La actividad se desarrollará de 9 a 12:30 y se inscribe en la conmemoración del Día del Camino y la Seguridad Vial. Según la organización, el objetivo es promover hábitos seguros desde la infancia mediante propuestas recreativas y de aprendizaje.

La fecha del 5 de octubre remite a una jornada destinada a reflexionar sobre la circulación responsable y el respeto por las normas de tránsito. En ese marco, la fuerza provincial planteó una intervención preventiva orientada a acercar contenidos de educación vial a niños y jóvenes. La iniciativa forma parte del trabajo de la Dirección D-7 en materia de prevención y contacto con la comunidad.

Propuestas educativas

Durante la jornada, los participantes podrán recorrer un circuito vial educativo, utilizar bicicletas y kartings a pedal, y trabajar sobre el reconocimiento de señales, semáforos, cruces peatonales y situaciones de circulación. Las actividades fueron diseñadas para que los chicos incorporen conductas seguras de manera práctica y acorde con su edad. La propuesta también prevé juegos y dinámicas de aprendizaje.

El encuentro incluirá, además, un desayuno compartido para los asistentes. Desde la Policía de San Juan señalaron que la actividad busca mostrar de cerca el trabajo que realiza la institución en prevención y educación vial. La combinación de juego, intercambio y contenidos técnicos apunta a trasladar pautas básicas de seguridad a la vida cotidiana.

Alcance institucional

La jornada se realizará en un espacio público de alta circulación como la Plaza del Bicentenario, ubicada junto al Teatro del Bicentenario. La elección del lugar permite concentrar una actividad abierta y visible en un punto central de la capital sanjuanina. El cronograma confirmado establece como único dato operativo el horario de 9 a 12:30 del lunes 5 de octubre.