La feria se realizará este sábado 17 de octubre en La Catalina, con entrada libre y gratuita. Reunirá a emprendedores sanjuaninos con propuestas de arte, diseño y música.

La Feria de Diseño La Lolita realizará una edición especial este sábado 17 de octubre, entre las 17 y las 22, en La Catalina, en la previa del Día de la Madre. La propuesta apunta a concentrar oferta de producción propia de emprendedores sanjuaninos en un mismo espacio y con acceso libre para el público.

La actividad tendrá lugar en el chalet ubicado en General Acha 1508 Sur, entre Saturnino Sarassa y la Lateral de Circunvalación, a una cuadra de la Plaza de Trinidad. El dato es relevante para el circuito comercial de ese sector de la ciudad, donde la feria suma una alternativa de venta directa en una fecha de alta demanda de regalos.

Según la información difundida, el encuentro reunirá a emprendedores locales que trabajan con producción propia y presentarán distintos puestos con objetos originales. La feria se presenta como una instancia para recorrer propuestas de arte y diseño, con el objetivo de facilitar la compra de obsequios para la celebración familiar de octubre.





Oferta y circulación

Además de la venta, la jornada incluirá música y un espacio orientado a la circulación de público durante la tarde. La organización señaló que la entrada será libre y gratuita, lo que amplía el alcance de la convocatoria a visitantes de distintos puntos de San Juan.

La edición especial se inscribe en una agenda comercial y cultural que suele intensificarse en la previa del Día de la Madre, una fecha que mueve consumo en rubros vinculados a diseño, indumentaria, decoración y regalos personalizados. En este caso, la variable a seguir será la respuesta de asistencia y el nivel de ventas durante la franja horaria anunciada.