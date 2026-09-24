El trámite estará habilitado del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2026. La convocatoria rige para causas de la Justicia Nacional y Federal.

El Juzgado Federal de San Juan N° 2 informó que está abierto el período de inscripción y reinscripción de peritos y martilleros que quieran actuar en causas tramitadas ante la Justicia Nacional y Federal. La convocatoria tiene alcance para auxiliares de la Justicia en distintas especialidades y actuaciones que requieran su intervención.

Según la comunicación oficial, el trámite podrá realizarse desde el 1 de septiembre hasta el 1 de noviembre de 2026, de acuerdo con lo establecido por la Acordada 2/2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa referencia normativa es la que fija el marco para la incorporación y renovación de registros en el sistema correspondiente.

Procedimiento La inscripción debe efectuarse a través del Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal (SUAPM). El sistema está disponible en la página web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde los interesados pueden completar las gestiones para incorporarse o renovar su inscripción. La comunicación no detalló otros requisitos adicionales en el aviso difundido.

Alcance institucional La convocatoria alcanza a profesionales que pretendan intervenir como auxiliares de la Justicia en expedientes de competencia nacional y federal. En la práctica, se trata de un registro que permite contar con especialistas habilitados para actuaciones que exigen conocimiento técnico o valuatorio dentro de procesos judiciales. La inscripción vigente ordena la nómina de profesionales disponibles para futuras designaciones.

Difusión oficial El aviso fue remitido por el Juzgado Federal de San Juan N° 2 al director del diario El Zonda, con fecha 1 de septiembre de 2026, para su difusión pública. El próximo hito del cronograma es el cierre del plazo el 1 de noviembre de 2026, fecha hasta la cual podrán realizarse las presentaciones correspondientes.