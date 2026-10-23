La organización de los preparativos por la posible visita del papa León XIV a la Argentina sigue en marcha, a la espera de confirmaciones oficiales sobre la agenda. En San Juan, las parroquias coordinan viajes y la Catedral San Juan Bautista acondiciona sus instalaciones para que la comunidad siga las actividades de manera conjunta.

El padre Andrés Riveros, párroco de la Catedral, habló con el programa Buena Gente de Radio Mil20 y sostuvo que las expresiones recientes vinculadas a la visita mantienen la expectativa. “Argentina, allá vamos”, citó el sacerdote al referirse a las palabras que atribuyó al pontífice. También señaló que, por el momento, los preparativos continúan en distintos ámbitos de la Iglesia.

Riveros explicó que todavía persiste incertidumbre sobre algunos aspectos de la agenda, en particular ante la posibilidad de reprogramaciones. En ese marco, vinculó las definiciones pendientes con la recuperación de la salud del Papa y con la necesidad de seguir su evolución médica. “Vamos como en el día a día, acompañando este tiempo un poco de incertidumbre”, dijo.

Viajes desde San Juan En cuanto a la participación local, el párroco confirmó que entre 20 y 30 colectivos organizados por parroquias sanjuaninas tienen previsto viajar para acompañar las actividades. A ese movimiento se sumarán personas que contraten excursiones por agencias de turismo y familias que se trasladen en vehículos particulares. Riveros aclaró que no hay una cifra consolidada de los viajes gestionados por empresas turísticas, porque son varias las agencias que ofrecieron esa posibilidad.

Retransmisiones en la Catedral Mientras tanto, la Catedral prepara un espacio para quienes no puedan viajar, con pantallas y sonido para seguir las celebraciones por transmisión en vivo. La propuesta incluye dos momentos centrales: el martes por la tarde, desde las 19, con la vigilia de jóvenes prevista en Palermo, en el Monumento de los Españoles; y el miércoles desde las 9, con la misa en la Basílica de Luján y los últimos saludos del Papa antes de dejar el país.

El sacerdote indicó que distintas parroquias también realizan encuentros de oración y novenas para acompañar la expectativa por la visita. Según dijo, el objetivo es que la jornada trascienda la organización de los viajes y las celebraciones públicas, con actividades compartidas en la comunidad sanjuanina. Las definiciones oficiales sobre la agenda papal siguen pendientes y condicionan el cronograma de esos encuentros.