La comunidad lanzó una campaña solidaria para reparar el templo fundado en 1957. Ya aportaron 38 familias, pero aún falta reunir fondos para la obra.

La comunidad de la Gruta de Fátima, en Rawson, puso en marcha una campaña solidaria para reconstruir el techo del templo antiguo, un edificio fundado en 1957 que presenta deterioro por el paso del tiempo, los terremotos y los fuertes vientos. La iniciativa apunta a reemplazar por completo la cubierta y a frenar las filtraciones de agua que afectan la estructura.

Estado del edificio Osvaldo López, colaborador de la iniciativa, explicó a Radio Mil20 que la situación requiere una intervención urgente. Según detalló, varias chapas fueron desprendidas por el viento y las lluvias empezaron a generar filtraciones que comprometen el estado del lugar. El objetivo, indicó, es mejorar las instalaciones y avanzar con el recambio total del techo.

El templo fue fundado por el padre Erasmo Salomoni y conserva un valor afectivo para familias de San Juan que pasaron por allí durante décadas. López señaló que su propia historia está ligada al edificio, donde se casaron sus padres, fue bautizado, celebró su matrimonio y también bautizó a sus cinco hijos. La comunidad decidió impulsar la campaña para evitar que el deterioro avance y para sostener el funcionamiento del espacio.

Valor patrimonial Además de su uso religioso, el edificio fue reconocido como Patrimonio Arquitectónico Municipal y Monumento Histórico de la provincia de San Juan. Por ese motivo, quienes impulsan la campaña consideran necesario conservarlo y mantenerlo disponible para la comunidad. El proyecto, además, no se limita a reparar los daños actuales, sino que busca acondicionar el lugar para distintas actividades y eventos comunitarios.

Para reunir los fondos necesarios, los organizadores habilitaron una cuenta para recibir aportes económicos. La referencia es una colaboración de $30.000 por familia, aunque aclararon que cualquier contribución es bienvenida según las posibilidades de cada persona. Hasta el momento, 38 familias ya realizaron sus aportes, pero todavía falta sumar más colaboradores para afrontar el costo de la obra.

Las donaciones se reciben a través del alias obrafátima.mp, cuyo titular es la Parroquia Inmaculado Corazón de María. Los impulsores pidieron además que la campaña circule entre familiares, amigos y redes sociales, con la expectativa de reunir los recursos necesarios para renovar el techo y preservar este espacio de Rawson.