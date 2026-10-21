La celebración de Jáchal presentó un sitio web con programación, artistas y venta de entradas. También abrió cuentas oficiales en Facebook e Instagram para su 65° edición.

La 65° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición incorporó una página web oficial y nuevas cuentas en redes sociales para centralizar la información del evento. Se trata de la principal celebración de Jáchal, que ahora suma canales digitales para difundir programación, artistas y servicios vinculados a la edición en curso.

El portal, disponible en fiestadelatradicion.com.ar, reúne contenidos actualizados sobre la programación, la grilla de artistas, información turística del departamento, opciones de alojamiento, historia de la fiesta y un banco de imágenes de distintas ediciones. Además, permite comprar entradas de manera online para cada una de las noches de espectáculo, una herramienta que amplía el acceso desde cualquier punto del país.

Nuevos canales oficiales La organización también presentó las cuentas oficiales bajo el usuario @fntoficialok en Facebook e Instagram. Según lo informado, esos perfiles se usarán para publicar novedades, anuncios, contenido audiovisual, información sobre los artistas, promociones y actividades vinculadas con la 65° edición. La estrategia apunta a concentrar la comunicación institucional en plataformas verificables y de alcance masivo.

La incorporación de estas herramientas digitales se presenta como un paso en la modernización de la difusión de la fiesta y en la ampliación de su alcance turístico. En términos prácticos, la web y las redes oficiales ordenan el acceso a la información y reducen la dispersión de datos sobre una celebración que convoca cada año a vecinos y visitantes en Jáchal.

Con esta actualización, la organización deja habilitados los principales canales de consulta y compra para el público interesado en asistir. La variable a seguir será la actualización de la programación y de la grilla de artistas en esos medios oficiales a medida que avance la edición.