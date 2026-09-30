A partir del lunes 5 de octubre, el espacio municipal atenderá al público de 6:30 a 13 horas, ofreciendo una amplia variedad de productos en un mismo lugar.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que, a partir del lunes 5 de octubre, la Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad modificará su horario de atención al público, que será de 6:30 a 13 horas.





La Feria ofrece una variedad de productos que incluye frutas y verduras de estación, cereales, legumbres y alimentos balanceados.





Por su parte, el Mercado de Abasto pone a disposición de los vecinos carnes, panificados, embutidos, pescados, pollo y productos para gastronomía.





La Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad se encuentra ubicada en calle 25 de Mayo y Buenaventura Luna, donde continuará recibiendo al público en su nuevo horario a partir del 5 de octubre.