El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, convocó a una nueva edición de la Feria Agroproductiva de San Juan para el sábado 3 de octubre, entre las 9:30 y las 13:30, en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo. La actividad reunirá a más de 100 productores y emprendedores locales en un espacio de venta directa y difusión de la producción provincial. La propuesta se inscribe en una política de promoción del consumo de origen local y de vinculación entre oferta productiva y público consumidor.

Oferta productiva y servicios

Según la convocatoria oficial, los participantes ofrecerán productos elaborados y producidos en la provincia. Además, distintas áreas del Estado provincial sumarán servicios, asesoramiento y actividades educativas durante la jornada. Esa combinación busca ampliar el alcance de la feria más allá de la comercialización, con presencia institucional y espacios de información para los asistentes. En términos prácticos, la feria funciona como punto de encuentro entre productores, emprendedores y familias sanjuaninas.

Educación, salud y transporte

El Ministerio de Educación participará con escuelas agrotécnicas y de capacitación laboral: la Escuela Mariano Moreno (EMER), la Escuela Las Hornillas – Nivel Primario, la Escuela de Capacitación Laboral Agustín Delgado y el Albergue Josefa Ramírez de Los Berros. Por su parte, el Ministerio de Salud, a través de la División Epidemiología y el Vacunatorio Móvil, ofrecerá consultas y actualización gratuita del calendario de vacunación. La Secretaría de Tránsito y Transporte instalará un stand informativo sobre la SUBE, el sistema de pago del transporte público, con asesoramiento y entrega de plásticos.

Protección de cultivos

La Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos presentará una propuesta orientada al cuidado de la producción agrícola. Allí se realizará el canje de botellas descartables con tapa por una “matadora” para la mosca de los frutos, un dispositivo que incluye atrayente e insumos para su instalación. El equipo técnico también brindará información sobre prevención y control de plagas agrícolas y exhibirá insectos biocontroladores producidos en la BioPlanta San Juan. Esa línea de trabajo apunta a difundir herramientas de manejo sustentable para los cultivos.

La organización quedó a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, que volverá a montar la feria como una instancia de comercialización, capacitación y servicios públicos en un mismo espacio. La actividad se desarrollará durante la mañana del sábado 3 de octubre y concentrará la oferta en el tradicional paseo del parque capitalino. La presencia de áreas provinciales permitirá, además, resolver consultas y acceder a prestaciones sin costo durante la jornada.