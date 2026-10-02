La Corte de Justicia de San Juan suspendió la prueba de dactilografía del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial en los turnos vespertinos previstos para este viernes 2 de octubre de 2026, desde las 13.15 hasta las 16.45. La decisión se adoptó a partir del Alerta Meteorológica Nº 49/26 del Gobierno de San Juan, que prevé viento Zonda con alerta naranja para la tarde en todo el territorio provincial. Según la comunicación oficial, la medida busca resguardar la integridad de las personas inscriptas en el concurso.

La suspensión no alcanza a toda la convocatoria, sino únicamente a los turnos comprendidos en ese tramo horario. La prueba forma parte del proceso de selección para el ingreso al Poder Judicial, por lo que la modificación incide en la organización del cronograma previsto para la jornada. En este tipo de instancias, la reprogramación suele requerir nueva comunicación oficial para cada grupo alcanzado. La Corte informó que esa definición será notificada oportunamente.

Alerta meteorológica El aviso citado por la Corte corresponde al organismo provincial y se refiere a una situación de alerta naranja, categoría que el propio parte asocia con la ocurrencia de viento Zonda en la tarde del viernes. En función de ese pronóstico, la autoridad judicial resolvió postergar la instancia de evaluación para evitar exponer a los aspirantes a condiciones climáticas adversas. La medida se encuadra en una decisión administrativa vinculada con la seguridad de quienes debían presentarse.

Reprogramación Una vez definido el nuevo cronograma, la Corte comunicará el día y el horario en que deberán presentarse las personas alcanzadas por la suspensión. Hasta entonces, la convocatoria queda limitada a la espera de esa notificación oficial. El dato operativo central es que la postergación rige desde las 13.15 y hasta las 16.45 de este 2 de octubre de 2026.