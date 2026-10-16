El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, y el ministro Juan José Victoria recorrieron las instalaciones del edificio donde funciona el Sistema Especial de Flagrancia para supervisar las etapas finales de las obras de refacción y mejoras edilicias. La visita se realizó junto al presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Pablo Farina. En el lugar fueron recibidos por el supervisor general de las Oficinas Judiciales del Fuero Penal, Carlos Güeglio, y el director de Servicios Generales, Eduardo Serrate.

Alcance de la obra

La intervención es parcial y está orientada a optimizar las oficinas del Colegio de Jueces. Según se informó, incluye la creación de un nuevo despacho exclusivo para un quinto magistrado que asiste de manera eventual e itinerante. También se proyectó un despacho adicional para la Defensoría y se ejecutó una pintura general completa del edificio. Se trata de mejoras vinculadas con el funcionamiento cotidiano del fuero penal y con la distribución interna de espacios de trabajo.

Plazo y cierre previsto

Las tareas tienen un plazo de ejecución de 90 días y su finalización está prevista para fines del corriente mes de octubre. Ese cronograma ubica a la obra en su tramo final, con impacto directo sobre las áreas que prestan servicio en el edificio. La recorrida institucional incluyó distintos sectores del inmueble y el diálogo con magistrados, funcionarios y agentes judiciales que trabajan allí.

Servicio de justicia

De acuerdo con lo informado durante la visita, las autoridades se interiorizaron sobre el desarrollo de las tareas y sobre el efecto que las mejoras tendrían en la organización interna del edificio. La intervención apunta a adecuar espacios para el trabajo judicial y de defensa dentro del esquema del Sistema Especial de Flagrancia. El seguimiento de la obra queda ahora atado a la conclusión de los trabajos previstos para este mes.