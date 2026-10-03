El Poder Judicial de San Juan inscribió su plataforma de inteligencia artificial como marca. La herramienta opera con datos anonimizados y ya se usa en trámites y expedientes.

El Poder Judicial de San Juan registró oficialmente la marca JusticIA ante el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) y se convirtió en el primer tribunal del país en patentar una plataforma de inteligencia artificial. La herramienta ya se aplica en trámites que, según la Corte, permiten reducir tiempos en juicios por deudas y otros procesos de alto volumen. El alcance del desarrollo excede la protección de una marca: involucra organización interna, resguardo de datos y cambios en la gestión judicial.

El registro corresponde a la Marca Mixta N° 3.930.521, formalizada mediante el Acta N° 4.720.805. La inscripción fue dispuesta por la Resolución DI-2026-300-APNDNM#INPI y quedó encuadrada en la Clase 45 del Nomenclador Internacional de Niza. No se trata de una patente de invención, sino de la protección de la marca JusticIA y de los servicios de la plataforma, con vigencia desde septiembre de 2026 hasta el 25 de agosto de 2036.

Desarrollo y uso interno

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, informó la inscripción durante una reunión de la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS) en Salta. También señaló que el sistema sanjuanino está pensado para compartirse con otros tribunales del país. “Somos el primer Poder Judicial en tener patentada una plataforma de IA. Hemos firmado con Open IA y Antropic”, dijo Olivares Yapur. JusticIA funciona operativamente desde febrero de 2026 y fue desarrollada por la Dirección de Informática a partir del Acuerdo General N° 85/2025, con respaldo del Protocolo de Uso Aceptable (Acuerdo General N° 102/2024) y de las normas de protección de datos personales.

La plataforma no opera como un chatbot abierto. Según explicó Olivares Yapur, funciona en un entorno institucional cerrado, solo para agentes del Poder Judicial que completen una capacitación previa. “Es un ámbito judicial cerrado que sólo funciona para agentes del Poder Judicial de San Juan. Tienen que hacer una capacitación para poder ejercer. Así se asegura la gobernanza de datos”, sostuvo. Agregó además que “todos los datos son anonimizados”, es decir, procesados sin identificación personal directa.

Volumen de trabajo y productividad

El subsecretario Administrativo de la Corte, Mauricio Cerezo, precisó que la plataforma reúne actualmente 44 herramientas de inteligencia artificial. Entre ellas hay sistemas para resumir documentos legales, transcribir audiencias, analizar expedientes, detectar contradicciones entre testimonios, proponer alternativas de conciliación y asistir en causas de accidentes de tránsito y procesos hereditarios. En el fuero de ejecuciones fiscales, donde se tramitan entre 80.000 y 100.000 juicios por año, la Corte indicó que el uso de IA redujo el tiempo de procesamiento de más de un año a unos cinco meses.

Cerezo afirmó que “el tiempo se redujo un 60%”. También explicó que la herramienta compara la demanda, el título ejecutivo y la carta poder, verifica coincidencias y controla requisitos procesales. Cuando los datos coinciden, genera proyectos de resolución y citación que luego firma el juez tras la revisión humana. En ese mismo sector, la oficina pasó de 45 a 23 empleados, mientras el resto fue reasignado a otros fueros con mayor demanda de trabajo humano. Según Cerezo, el sistema detecta entre un 1% y un 2% de inconsistencias, frente al 20% y 25% que se registraba con control exclusivamente manual.

Alcance institucional y próximos pasos

La Corte también incorporó aplicaciones para auditar documentos legales, sugerir reemplazos de términos vinculados con discapacidad y revisar si las resoluciones contemplan perspectiva de género. Otra herramienta traduce sentencias al lenguaje de los niños que participan de un proceso, con recursos gráficos similares a los de un dibujo animado; Cerezo indicó que ya fue probada en un caso de adopción. Hoy hay 235 personas habilitadas para usar JusticIA, entre un 10% y un 15% del personal del Poder Judicial, y la Corte prevé ampliar esa base mediante capacitación permanente.

Olivares Yapur sostuvo que el contrato con las proveedoras incluye la preservación de los datos y que existe “un ámbito muy estricto de seguridad informática”. También indicó que los jueces están obligados a usar la plataforma institucional cuando trabajan con información judicial y que, si recurren a otra herramienta, asumen la responsabilidad por lo que pueda ocurrir. La Corte advirtió que el incumplimiento puede derivar en actuaciones administrativas. La marca JusticIA quedará protegida hasta el 25 de agosto de 2036, mientras el Poder Judicial continúa incorporando herramientas y agentes al sistema.