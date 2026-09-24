La construcción sanjuanina registra hoy unos 8.000 trabajadores en actividad, de acuerdo con la Cámara de la Construcción, en un nivel todavía inferior a los 12.000 obreros que llegó a reunir en su mejor momento. El dato describe una mejora respecto de los tramos más críticos, aunque sin alcanzar el techo de empleo que tuvo el sector en la provincia. La evolución importa porque la actividad sigue siendo un termómetro del empleo privado y de la ejecución de infraestructura en San Juan.

Ramón Martínez, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en San Juan, señaló en Radio Colón que el sector atraviesa un cambio de clima, aunque evitó hablar de recuperación plena. “Vemos un poco de ilusión, vemos tal vez hoy un poquito de luz al final del túnel por lo que hemos pasado”, afirmó. También sostuvo que “hemos estado peor que ahora”, aunque advirtió que en Argentina la situación puede variar “día a día”.

Obra pública en espera Una de las principales definiciones pendientes para las empresas es el destino de los fondos obtenidos por la Provincia con la colocación de bonos en el mercado internacional. Martínez indicó que la Cámara mantiene contacto con el Gobierno provincial, pero que todavía no recibió un detalle formal sobre qué obras se financiarán con ese dinero. Entre las versiones mencionadas aparecen rutas y otras infraestructuras, aunque el listado definitivo no fue comunicado.

El dirigente expresó que, cuando se conozca el destino de esos recursos, las empresas esperan sentarse con las autoridades para conocer el plan de ejecución. “Si se cumple con el objetivo para el tema de las obras que están en carpeta por el Gobierno, entiendo que seremos los primeros en sentarnos en la mesa con ellos para que nos expliquen cuáles son las obras que se van a hacer con esta plata”, dijo. La definición es relevante porque puede ordenar la demanda de empleo y la actividad de contratistas locales en los próximos meses.

Minería y empleo local Mientras la obra pública aguarda precisiones, el movimiento más concreto proviene de la minería. La construcción del camino de acceso a Vicuña ya incorporó personal del sector y, según Martínez, esa demanda seguirá creciendo por la magnitud del proyecto. A eso se suma la licitación pendiente de la línea eléctrica para el mismo emprendimiento, que también requerirá mano de obra especializada. El dirigente sostuvo que se trata de “dos obras muy grandes” que involucran a trabajadores de la construcción.

La Cámara planteó además que la ejecución de esas obras debería priorizar a personal y empresas sanjuaninas. Martínez explicó que el objetivo es que el contrato sea de “personal sanjuanino y de empresas sanjuaninas”, aunque admitió que no toda la obra puede quedar en manos locales y que lo esperable es que las firmas que lleguen se asocien con compañías de la provincia. El planteo se reactivó tras la fabricación en China de módulos vinculados a Vicuña, situación que generó “bastante malestar”, según el dirigente.

Reglas y próximos proyectos El sector también sigue la reglamentación de la Ley de Proveedores Mineros, que prevé un registro para identificar a las empresas sanjuaninas habilitadas para trabajar con la minería. Martínez señaló que el crecimiento del empleo debería darse de manera progresiva, primero con Vicuña y luego con proyectos como Los Azules, Casposo y Hualilán. Advirtió que, si todos avanzan al mismo tiempo, podría aparecer un faltante de mano de obra en algunos rubros.

La Cámara y la UOCRA acordaron condiciones especiales para quienes trabajen en Vicuña, a más de 4.000 metros de altura, con pautas sobre turnos, alojamiento y transporte. Martínez defendió un diferencial salarial para esas tareas y recordó antecedentes en Veladero y Gualcamayo. La expectativa inmediata del sector está puesta en que, una vez confirmados los bonos provinciales, el Gobierno convoque a la Cámara para informar qué obras integrarán el plan de financiamiento.